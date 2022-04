En la Crema, Faría es baja por lesión

El mediocampista ofensivo izquierdo Franco Faría, sufrió un esguince de tobillo, trabajó diferenciado durante la semana y no repararse recuperarse y por esta razón no fue convocado entre los 18 de

Atlético de Rafaela

y se perderá el encuentro de este

domingo a las 15.30hs ante Almagro

como visitante por la 11º fecha del torneo de la Primera Nacional.

El ex Central Norte de Salta venía demostrando desequilibrio en el ataque albiceleste. Su lugar estaría ocupado por el rafaelino Marco Borgnino.

De esta forma, el posible equipo titular para enfrentar al 'Tricolor' sería con

Julio Salvá; Juan Galetto, Jonatan Fleita, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Franco Bellocq, Matías Valdivia y Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler

.

El resto de la delegación, que viaja hoy a las 7.30hs, lo completan:

Nahuel Pezzini, Mateo Castellano, Facundo Nadalín, Agustín Costamagna, Facundo Soloa, Facundo Castillón y Darío Rostagno

.

ARRANCA LA FECHA