Avanza la Copa Centenario

Ladeya tiene prácticamente definido su cuadro de la tercera fase. Entre jueves y viernes se disputaron la mayoría de los encuentros de la segunda fase y los que los que siguen en carrera son Ben Hur, Atlético, Quilmes, Florida, Bochazo, Bella Italia. El domingo deben jugar Atlético María Juana y 9 de Julio.En la noche del jueves, la BH derrotó agónicamente a Independiente Ataliva gracias al gol convertido por Tomás Asteggiano, a los 49 minutos del complemento, y de penal. Mientras que Bochófilo Bochazo superó 2-1 a Zenón Pereyra y Bella Italia 1-0 a Atlético Esmeralda.Ayer, la ‘Crema’ venció 5-4 a Libertad en Sunchales, por penales luego de igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario. Gino Albertengo (16m PT) abría la cuenta para la visita, lo daba vuelta el local con goles de Hugo Góngora, de penal, a los 40m PT y Elías Lucero a los 5m ST. El que volvió a igualar todo fue Agustin Alfano (34m ST), de penal.Por otro lado, Argentino Quilmes eliminó a Independiente San Cristóbal tras ganarle 2-0, en barrio Italia. Los goles para el Cervecero fueron anotados por Martín Rafael (20m ST) y Franco Forni (23m ST).En el otro juego de viernes, Florida evitó que se juegue el clásico de San Vicente tras derrotar 1-0 a Brown, con gol de Herán Dobler (16m PT). En la visita se fueron expulsados Emanuel Milanesio (42m ST) y Ricardo García (50m ST).Vale recordar que el miércoles Peñarol y Unión habían logrado sus boletos a la próxima instancia tras eliminar a Tacural y Aldao, respectivamente.Ante este panorama, con los equipos que siguen en carrera las llaves de la fase tres serían las siguientes:Ferrocarril del Estado vs Atlético de Rafaela, Bochófilo Bochazo vs Florida de Clucellas, Unión de Sunchales vs ganador de Juventud Unida/9 de Julio, Ben Hur vs Peñarol, Argentino Quilmes vs Dep. Bella Italia.