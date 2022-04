Ortelli probó antes de su despedida en el TC

Este fin de semana, Guillermo Ortelli se calzará nuevamente el buzo y casco para despedirse oficialmente del TC.

Por tal motivo, el piloto de Salto entrenó ayer en el autódromo de La Plata con el Chevrolet que alista el JP Carrera.

Esa unidad es la que condujo el balcarceño Santiago Mangoni hasta fines de 2021 y fue reacondicionada en su totalidad para la carrera especial de La Pampa.

En el circuito de Toay, disputará su última competencia en la especialidad, más allá que en el coronación de 2021 en San Juan le puso punto final a su exitosa campaña.

Ahora será una despedida, apuntada al público, el mismo que durante años lo acompaño y festejó los diferentes logros del heptacampeón.

Ortelli comenzó su última prueba sobre un TC pasadas las 13:00, completó 10 vueltas y marcó como mejor tiempo 1m26s2d, exhibiendo un interesante funcionamiento del auto pensando en La Pampa.

"El auto me gustó, independientemente del tiempo. Quedó todo bien, me sentí cómodo", sostuvo el histórico piloto.

A pura emoción y acompañado por una buena cantidad de público en los boxes platenses, Ortelli fue ovacionado por los hinchas apenas finalizó la prueba y se bajó del Chevrolet.

"Soy un agradecido por tanto afecto, es el mayor premio que me llevo", destacó el piloto de Salto, que conducirá el fin de semana la tercera Chevy del JP Carrera, además de las de Agustín Canapino y el citado Mangoni.