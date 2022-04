Pasaron Unión y Peñarol

Se jugaron dos partidos este miércoles por la segunda etapa de la Copa Centenario de la Liga Rafaelina.

Unión de Sunchales se impuso al Deportivo Aldao por 3 a 1, con doblete de Santino Gaido, a los 39' del período inicial y 49' del complemento, y el restante gol de Martín Caballo a los 40' de la segunda mitad. Descontó Carlos Fragata para la visita a los 42' del segundo período. Lo llamativo fue la cantidad de expulsados, cuatro por parte del árbitro Rodrigo Pérez: Ezequiel Gnemmi y Agustín Rufinetti (13' y 89' minutos) en el local; Santiago Herrera y David Lencina (49' y 69' minutos) en Aldao. En la categoría 2010 también ganó Unión por 3 a 1. El Bicho Verde espera por A.María Juana o 9 de Julio.

Un rato más tarde se produjo la victoria de Peñarol como local ante el Dep. Tacural por 4 a 1, en su debut en el torneo (en la primera fase pasó por la deserción de Sp. Aureliense). Ramiro Oliva (1' PT), Nicolás Peralta (9' PT y 11' ST), y Juan Weissen (36' ST) anotaron para el ganador, descontando Matías Tejeda (37' PT) para Tacural.

Dirigió en Villa Rosas Mauro Cardozo y en la categoría 2010 fue triunfo de los de Villa Rosas por 6 a 1. El próximo rival de Peñarol será el ganador de Ben Hur - Independiente de Ataliva.



LO QUE VIENE

El resto de los partidos sigue entre hoy, viernes y domingo: Jueves 14/04: 21.30hs Ben Hur vs Independiente Ataliva (Sebastián Garetto); 22.00hs Dep. Bella Italia vs Atl. Esmeralda (Angelo Trucco) y Bochófilo Bochazo vs Zenón Pereyra (Guillermo Tartaglia).

Viernes 15/04: 17hs Dep. Libertad vs Atlético de Rafaela (Guillermo Vacarone), Florida de Clucellas vs Brown San Vicente (Darío Suárez), 20.30hs Arg. Quilmes vs Independiente San Cristóbal (Ariel Gorlino).

Domingo 17/04: Atlético María Juana vs 9 de Julio (Leandro Aragno).