Avanzaron el City y Liverpool

Ninguno de los dos equipos logró ganar, sin embargo los elencos de Inglaterra, Manchester City y Liverpool, se clasificaron a las semifinales de la Champions League tras dejar en el camino al Atlético Madrid de España y Benfica de Portugal, en una emocionante definición de los cuartos de final.

En el estadio "Wanda Metropolitano" el Atlético Madrid no pudo doblegar la resistencia de "Los Ciudadanos" y se quedó con las manos vacías tras la igualdad 0 a 0 y la previa derrota por 1 a 0 cuando visitó el suelo inglés. El conjunto "Colchonero" contó con varias ocasiones, pero no logró quebrar la valla del portero Ederson, quien fue la figura de la noche española.

De esta forma, "Los Ciudadanos" se medirán en un duelo que promete ante el Real Madrid.

En tanto, en Estadio Da Luz se vivió un verdadero partidazo, donde Benfica logró de forma épica igualar el partido 3 a 3, sin embargo no le alcanzó para acceder a las semifinales ya que en la ida se impuso el Liverpool por 3 a 1. De esta manera, el conjunto de Jurgüen Klopp se metió entre los cuatro mejores de Europa y se medirá ante el Villareal de España. Las semifinales, tendrán lugar el martes 26 y miércoles 27 de abril en lo que respecta a los duelos de ida, mientras que los de vuelta se jugarán el martes 3 y miércoles 4 de mayo.