Estudiantes se trajo un punto

Estudiantes de La Plata logró su objetivo de llevarse un punto en su visita a Nacional de Uruguay al igualar 0 a 0, anoche en el estadio "Gran Parque Central" de Montevideo, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Una buena primera media del "Bolso" fue interrumpida por la mala ejecución de un penal por parte de Felipe Carballo que provocó el lucimiento de Mariano Andújar, a los 30 minutos de la primer mitad. A partir de dicha circunstancia el "Pincha" controló psicológicamente a su adversario y sobre el final estuvo a punto de lograr los tres puntos cuando el arquero Rochet le contuvo un disparo franco a Noguera.



JUEGA VELEZ

En medio de un presente no tan alentador, pero con la esperanza de recuperar el nivel que tuvo como equipo, Vélez afrontará hoy un duro compromiso ante Bragantino de Brasil, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El partido se disputará en el estadio "José Amalfitani" de Liniers, desde las 21, el árbitro será el colombiano Jhon Ospina Londoño y contará con la transmisión de Fox Sports y Star+.