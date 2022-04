Abren la décima

Sarmiento de Junín intentará hoy conseguir una victoria que el permita acercarse a los equipos que pelean por clasificarse a la próxima instancia de la Copa de la Liga Profesional, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata por la décima fecha de la Zona A del certamen argentino. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, será controlado por el árbitro Yael Falcón Pérez, quien tendrá en el VAR a Jorge Baliño y el partido será televisado por TNT Sports.EL VIERNES CUATRO PARTIDOSLa décima fecha seguirá el viernes con estos tres encuentros: 16.30 Tigre vs. Huracán (Zona B). Árbitro: Nazareno Arasa (VAR: Germán Delfino); a las 19.00 Aldosivi vs. Rosario Central (Zona B). Árbitro: Hernán Mastrángelo (VAR: Leandro Rey Hilfer); 19.00 Central Córdoba vs. Arsenal (Zona B), Andrés Merlos (VAR: Mauro Vigliano); 21.30 Newell’s vs. Patronato (Zona A). Árbitro: Néstor Pitana (VAR, Silvio Trucco).