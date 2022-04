Los golpearon y les robaron U$S20.000

RAWSON, 14 (NA). - Un empresario de la construcción y su esposa, fueron brutalmente golpeados por cinco delincuentes que ingresaron a su vivienda de la ciudad chubutense de Trelew, se apoderaron de 20 mil dólares y el dinero de los sueldos de los empleados del hombre, tras lo cual los maniataron y escaparon a bordo de la camioneta de la pareja.

El hombre, identificado como Matías Ibarbia, de 73 años, se encontraba cenando junto a su mujer, de 68, cuando cinco hombres encapuchados y fuertemente armados, entraron a su casa ubicada en calle Urquiza al 1400, en la zona sur de Trelew, alrededor de las 21 del pasado domingo.

Según informaron los medios locales, luego de golpearlos, los ladrones los dejaron atados con precintos y con cables de unas computadoras para sustraerles una camioneta Chevrolet S10 blanca, en la que huyeron del lugar y que abandonaron en la ermita de Ceferino Namuncurá, frente al barrio 295 Viviendas.

En tanto, se indicó que los delincuentes se apoderaron de unos 20 mil dólares, euros y la plata de los sueldos de los empleados que trabajaban para él en la empresa constructora que posee en el parque industrial liviano.

El empresario relató en diálogo con Crónica que para entrar a su casa, los ladrones rompieron la puerta de acceso, tras lo cual relató: "La única reacción que tuve fue levantarme de la mesa, cuando vi que me apuntaban con las armas".

"Nos pedían dólares, una pistola 9 milímetros que yo jamás tuve. Me llevaron todo el efectivo que tenía, una cifra importante,y mi esposa tuvo que decirles donde teníamos los dólares porque a mí me estaban matando a trompadas. Me pegaban como animales", detalló Ibarbia.