La industria frigorífica sufre los costos y anticipa aumentos de precios

La cadena de ganados y carnes no afronta el mejor de los escenarios. Con restricciones oficiales, imposiciones para el sector exportador, aumento de insumos claves para los rodeos y una ecuación que en muchos casos no cierra, la realidad muestra que los diversos eslabones están haciendo malabares para seguir adelante.

En el caso de la industria frigorífica, se observa un sector golpeado y acechado por un crecimiento exponencial de costos. Así lo afirmó el presidente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (CAFRISA) en una entrevista con el programa radial ADN Rural.

“Tenemos mucha incertidumbre y muchas plantas siguen con la falta de entregas y habilitaciones de exportación de los certificados, lo cual genera un costo extra importante porque tener parados los contenedores en puertos, sin saber cuándo se pueden enviar, es un costo que lo asume la industria”, explicó.

El hostigamiento hacia el sector, con medidas que buscan garantizar la provisión de cortes en el mercado interno a precios subsidiados, no provoca los efectos deseados. Sobre este punto, indicó: “la mayoría de las plantas están cumpliendo con la entrega de los cortes de precios cuidados, pero esa carne no es aceptada en la mayoría de las carnicerías del interior y se complica colocarla porque la gente no la quiere comprar”. Y agregó: “es carne más dura, con mucho más grasa, no tiene la terneza de la carne que uno está acostumbrado”.

Para Rodríguez, la carne que no se está exportando “ocupa capacidad de frío en las industrias”, que tienen también un “costo adicional” con esta situación. Por eso, señaló: “estamos en un momento donde no tenemos las reglas claras”.



PROMETEN MÁS AUMENTOS

A fines de marzo y comienzos de abril se observó un aumento de precios de la hacienda en pie que inevitablemente los frigoríficos debieron convalidar, ante la escasa oferta disponible en el mercado. Al respecto, Rodríguez comentó que la industria suele actualizar los precios de la mercadería para que el valor no quede tan desfasado, una práctica que también implementan las carnicerías. “Esto es muy claro, el mercado es oferta y demanda, y en estos momentos falta hacienda entonces todo se encarece”, advirtió. Y agregó: “en el corto plazo seguramente haya aumentos de entre un 10 y un 15%”

Para entender el proceso, describió: “con el precio del maíz se ha salido de la cría del feedlot y eso retrasa el engorde de la hacienda. La hacienda en feedlot demora unos tres meses en engordarse para salir con destino a faena y hoy se hace una recría a pasturas y una terminación con suplementación, algo que lleva entre 6 y 10 meses; ese bache lo estamos padeciendo”.



COSTO LABORAL

Al ser consultado sobre la negociación paritaria con el gremio, el presidente de CAFRISA contó que se cerró en un 50% de aumento, a comienzos de abril. Se trata de un arreglo “escalonado”, a pagar en tres etapas, que se firmó hasta diciembre. “Consideramos que ha sido un buen arreglo, más allá que a veces cuesta juntar el dinero para después pagar los sueldos a fin de mes”, reconoció. Y mencionó un dato impactante: “el costo del recurso humano representa entre el 45 y 50%, es el más alto que tiene la industria frigorífica”.



EXPORTADORES BAJO LA LUPA

Otra vez, una Resolución conjunta entre el Ministerio de Agricultura y la cartera de Producción se metió con el sector exportador. Para pasar en limpio: el frigorífico que no destine cortes al mercado interno a precios subsidiados no podrá vender al exterior.

La idea ya había sido anticipada en el mes de marzo por el ministro Julián Domínguez al Consorcio de Exportadores ABC, luego que los exportadores hayan manifestado la imposibilidad de seguir en el programa.

Para ello, la medida dispone que la secretaría de Comercio Interior de la Nación informará a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario los incumplimientos de los establecimientos, en el marco de su competencia, a los acuerdos de precios y/o normativa aplicable a la industria de carne vacuna.

Precisamente, esa Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario observará las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC) según lo informado por la cartera a cargo de Roberto Feletti, hasta que constate que los sujetos obligados hayan cumplido con el régimen aplicable.