Según CARSFE, “por unanimidad” las rurales no apoyarán la marcha del 23

Mientras crece el descontento de los productores en todo el país por los recurrentes “palos en la rueda” que el Gobierno les pone en plena cosecha, con la suba de retenciones a los subproductos de la soja, los aumentos de costos con múltiples tipos de cambio de referencia, cepos, cupos y presión impositiva desbocada, se consolida para el próximo sábado 23 de abril, el tractorazo de los autoconvocados hasta el Congreso en Capital Federal. Sin embargo, se conoció esta semana que la Mesa de Enlace no acompañar la manifestación y por ende, las rurales adheridas a CRA tampoco. En Santa Fe, CARSFE es la representante de los ruralistas confederados, desde donde ya decidieron que no acompañarán al resto de los productores independientes del país.

Se trata de una decisión extraña porque se reconoce el malestar del sector y el diagnóstico es igual de severo del que motiva la manifestación de los autoconvocados. “El clima en el sector no es bueno, por un lado porque venimos de una gran sequía donde los rindes hoy son de regulares a malos, sumado a la deficiencia en la entrega de gasoil, que si bien se cumple con los cupos, se entrega de manera parcial y no en forma inmediata, y por otro lado, están las medidas que toma el Estado como el fideicomiso y la suba de retenciones, que están generando cierto descontento y por lo cual las entidades estamos trabajando en conjunto con la política, como lo hace la Mesa de Enlace”, admitió Gardiol en una entrevista con ADN Rural.



COMPRENDEN PERO NO APOYAN

Pero al consultársele por el apoyo a la movilización del día 23 de abril próximo, la titular de CARSFE argumentó de forma confusa, explicando que liberaban el accionar de los ruralistas pero no de las sociedades rurales. “Creo que la libertad de expresión corresponde al ser humano y en ese caso cada uno es libre de asistir al lugar y en la forma que quiera”. En este sentido, esta iniciativa es de “productores que no pertenecen a ninguna entidad y han decidido realizar una manifestación, lo cual es comprensible y están en su derecho de hacerlo, pero no acompañaremos”.

Gardiol esgrimió que “en nuestro caso particular, hemos hecho las consultas en nuestras sociedades rurales y la decisión por unanimidad nos han dicho que pensaban que no correspondía en este momento hacer este acompañamiento; como somos una entidad confederada y respetamos la institución, también respetamos la decisión”. La dirigente aclaró sin embargo que “eso no significa que aquel que quiera participar lo puede hacer sin ningún inconveniente, pero sabiendo que la entidad madre CARSFE no estará representada”.

En sintonía con lo que decidió CRA, Gardiol dijo que CARSFE también fue consultada pero igual que pasó en el ámbito provincial, aunque aquí no por unanimidad, se decidió que la entidad que hoy preside Jorge Chemes no participe del acto del 23 y que su presidente no sea orador, como sí ocurrió en otras ocasiones durante este 2022. “Es lo que decidió la mayoría porque funcionamos en un estado democrático, y allí se decidió no participar de esta movilización”.



“UN MOMENTO DE FISURA POLÍTICA”

Lo que no todos los productores entienden es el porqué de esta negativa, siendo que se trata de productores colegas que padecen la misma situación y que sólo están solicitando la adhesión ya que la organización corre por su cuenta.

Sara Gardiol argumentó la polémica decisión, diciendo: “quiero dejar en claro que no estoy diciendo que no me parezca correcta la manifestación, sino que entendemos que no es el momento adecuado, ya que estamos en un momento donde hay mucha fisura política, entonces tenemos que ser prudentes con las decisiones que tomamos”.

Respecto a quiénes son los organizadores de esta movida, Gardiol expresó: “creo que Buenos Aires es representativo pero creo que mucho más representativas son las provincias del interior que es donde se produce básicamente, quizás son una de las medidas que deberemos tomar con el paso del tiempo (SIC)”, concluyó la presidente de CARSFE.

En forma extraoficial se conoció en la semana que algunas rurales santafesinas no comparten la decisión de la entidad madre. De hecho, en muchos ámbitos institucionales se viene escuchando desde hace semanas la moción de marchar con contundencia en una manifestación que ponga en claro cuál es el ánimo predominante del sector. Entre las razones que aducen por lo bajo los ruralistas, dicen que la época del año no es la ideal para emprender una movilización de estas características, ya que es el momento de la cosecha más importante del año (soja y maíz). Pero hay quienes dicen que en realidad lo que la Mesa de Enlace no quiere es confrontar con el ministro Julián Domínguez, quien por estas horas es el único dentro del Gobierno que está frenando otra suba de retenciones y medidas aún más restrictivas al comercio exterior.