No hubo acuerdo y la agroindustria teme por la paralización de los puertos

Las partes mantuvieron una reunión en el Ministerio de Transporte, que no tuvo final feliz. Los gremios confirmaron que la medida continúa y desde el sector agroexportador manifestaron su gran preocupación en caso que se prolongue algunos días más. Impactantes pérdidas diarias millonarias.

FRACASO. El encuentro entre las partes no tuvo los resultados esperados y la preocupación se agiganta.

Las principales cámaras, entidades empresarias ligadas al transporte automotor de cargas se reunieron hoy con autoridades nacionales con el objetivo de acordar la tarifa de referencia para los servicios de transporte de jurisdicción nacional que movilizan cereales, oleaginosas, productos, subproductos y derivados. Después de más de tres horas de reunión, las dos partes (transportistas y dadores de carga) no llegaron a un acuerdo.

Con presencia del Ministerio de Transporte en su rol de mediador entre ambas partes, estuvieron presentes el secretario de Gestión del Transporte, Diego Giuliano, el secretario de Planificación de Transporte, Gastón Jaques, la subsecretaria de Transporte Automotor, Laura Labat, y el director de Transporte de Carga, Juan Manuel Escudero.

Precisamente Giuliano lamentó la falta de consensos y la continuidad del paro. “Llamamos a las partes a la responsabilidad, sobre todo a lo que esta época requiere de parte de dadores y de empresas de transporte de cargas. Esperamos que en estos días pueda resolverse”, indicó. Y agregó: “estamos dispuestos a seguir convocando al diálogo entre las partes las veces que sea necesario, porque es muy importante garantizar la movilidad, en este caso de la carga, en el tiempo que está viviendo la Argentina”.

En la reunión, que se desarrolló en las oficinas del Ministerio de Transporte de la Nación, estuvieron presentes representantes de la dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas, de la subsecretaría de Agricultura; de la Cámara Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC); de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC); de la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA); de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL); Coninagro; de la Federación de Acopiadores; de la Sociedad Rural Argentina (SRA), entre otros.



PREOCUPACIÓN Y ADVERTENCIA

Conocida la falta de acuerdo, desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), expresaron: “genera una gran insatisfacción para el sector, debido a que no se están recibiendo granos en ninguna terminal”. Y señalaron: “la solución debe ser ahora”.

La extensión de la medida generaría serios problemas logísticos, afectado la actividad portuaria. Por eso, desde CIARA fueron tajantes: “esto debe solucionarse en los próximos cuatro días, sino los puertos dejarán de operar”.

Desde el sector indicaron que el paro “genera pérdidas para toda la cadena agroindustrial y además afecta la credibilidad del país como proveedor de alimentos, ataca los ingresos fiscales y las divisas que tanto nos hacen falta y pone en riesgo el suministro de #aceites refinados para el mercado nacional”.



PÉRDIDAS MILLONARIAS

El paro organizado por FETRA ante el faltante de gasoil y una actualización tarifaria, ocurre en plena cosecha gruesa y provoca un cimbronazo en el sector agroexportador. Debe remarcarse que en la zona del Gran Rosario suelen ingresar entre 7.000 y 8.000 camiones diarios cuando los movimientos de cosecha son intensos.

Por cada día que las terminales portuarias no trabajen con normalidad, el sector habla de pérdidas diarias cercanas a los 65 millones de dólares. Por eso preocupa la prolongación de la medida de fuerza, teniendo en cuenta que se paralizan las operaciones y se afectan de manera directa los costos logísticos.