La Canción de la Escuela Normal y sus autores, Vecchioli y Pignoni, en una emotiva evocación

La comunidad educativa de la ESSO 204 “Domingo de Oro“ y el Centro de Ex Alumnos llevaron a cabo un encuentro educativo en la mañana de este miércoles con el fin de recordar los sesenta años de la Canción de la Escuela Normal y a la vez evocar otros acontecimientos que hacen a la historia del establecimiento con 105 años de vigencia.

También se habilitó una intervención en la escalera sur del edificio donde se puede apreciar las estrofas de la canción, y se entregaron distinciones en el mismo marco.

Se encontraban presentes la directora Lic. María de los Milagros Garetto; las vicedirectores Mónica Nievas y Rosana Herrera y la presidente de los ExAlumnos Lic. Inés Grande, el presidente del Concejo Municipal Germán Bottero y la concejal Brenda Vimo, autoridades educativas, docentes actuales y con historia, periodismo y, por supuesto, los alumnos.

Especialmente invitados y en el lugar de honor estuvieron los familiares de Remo Pignoni (sus hijos Atilio, José María y Remo) y de Mario Vecchioli ( las nietas Corina y Andrea Vecchioli y su mamá Rosa). Precisamente, la familia del poeta y escritor entregó a la Escuela un original (escrito a máquina) de la letra de la canción, tipeada por su abuelo, quien -como se sabe- escribía sus obras en forma manuscrita y luego, él mismo, las pasaba a la máquina.

Merece consignarse que la “Canción de la escuela Normal” fue creada a fines de los cincuenta y aprobada por el Consejo General de Educación en enero de 1960.

La familia Pignoni recibió de parte de la escuela una nota evocativa remitida desde Berlín por una alumna de la Promoción 1967, quien tuvo al maestro Remo como profesor de Cultura Musical. El notable autor fue docente de la escuela entre 1936 y 1972.

Las palabras de ocasión fueron mucho más que eso ya que tanto la directora Garetto como la Lic. Grande, pusieron especial énfasis en rescatar la memoria y los valores como parte de estas acciones y su incidencia en la senda para acceder a la pertenencia normalista. En ambos casos hubo aplausos prolongados, merecidos y sinceros.

Debe destacarse que el hoy Centro de estudiantes (ayer, Consejo de Alumnos) fue creado en 1960 y que el Centro de ExAlumnos nació en 1938, el mismo año en que se colocó la piedra fundamental del actual edificio.

Después, y como no podía ser de otra manera, se entonó la canción, como guía desde la exquisita voz de la profesora Noelia Rovedatti, y con el alma de muchos asistentes que no le ahorraron lágrimas, en lo que fue el momento más sensible de la mañana.

También hubo distinciones para las docentes del área Ester Ghiano y Marcela Arró y en el final se recordó el banderín de la Normal, autoría de María Lidia Cordero (la querida Minky, hija de Virgilio), quien ganó el concurso respectivo en el año 1966. Cada delegado de curso recibió uno para decorar las aulas.

Esta crónica no puede dejar de destacar el respetuoso acompañamiento de los alumnos presentes, en un dato que para muchos debería ser lógico, pero que esos muchos saben que no suele ser habitual.