Para AMSAFE, es más prioritario rediscutir la enseñanza primaria que agregar horas de clase

Luego de la reunión del viernes del Consejo Federal de Educación donde se estableció entre otras cosas, establecer cinco horas de clases en las escuelas primarias del país, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero manifestó que en la provincia esto se implementará en tramos. Especificó que en las escuelas primarias se dictan cuatro horas y media de clases por lo que las jornadas sumarían solamente media hora.

En primer lugar esto se desarrollará en las primarias rurales, es decir más de 800 establecimientos que dictan clases por fuera de ciudades y comunas para luego trasladarlo antes de que finalice el ciclo lectivo a las primarias urbanas.

Tras la noticia, AMSAFE, el gremio que nuclea a los docentes públicos de Santa Fe, reiteró el rechazo de toda modificación del sistema educativo que vulnere los derechos laborales, implique una sobrecarga en el trabajo docente y no esté orientada hacia la cualificación del sistema educativo.

En diálogo con Ahí Vamos, el programa de UNO 106.3, el delegado de la Seccional La Capital, Rodrigo Alonso afirmó: "creemos que la discusión está pasando por otro lado y es por ello que queremos que nos convoque a una nueva reunión y así discutir juntos para definir y construir la escuela que queremos".

En lo que refiere a la decisión del Consejo de Educación "el objetivo es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, mejorar y fortalecer la escuela pública". "Estamos totalmente de acuerdo con eso, porque es necesario discutir el modelo educativo. En la provincia la mayoría de las escuelas son de nivel primario y el decreto que rige su organización es de 1961. Hace 60 años que tenemos un decreto que nos dice cómo se trabaja y cómo está organizada la escuela primaria: ¿no es momento de reformularlo? Reformularlo es agregarle media hora más o es pensar cuáles son las mejores condiciones para llevar adelante los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si yo tengo una primaria en donde hay 45 alumnos que están en un aula pequeña, donde no entran, aunque le agreguemos una media hora, una hora, los alumnos creemos que no van a mejorar los procesos de aprendizaje".

Por otro lado remarcó: "Con esto el gobierno tiene la posibilidad de remediar acciones que ha tomado desde la pandemia, tomando decisiones unilaterales sin tener en cuenta a los trabajadores y que no estaban relacionados ni con las necesidades de las escuelas, de los trabajadores ni de los alumnos. Por eso este es el momento de convocar a todos y discutir la manera de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje además de un modelo educativo, no solo una extensión horaria. Nosotros no pretendemos llegar a medidas concretas que se reflejen en medidas de fuerza, pero sí buscamos que el gobierno tenga voluntad política de sentarse a discutir".