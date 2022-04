El CEC le rindió un emotivo homenaje a Horacio Calvo

Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de quien fuera secretario general por muchos años, Horacio Sebastián Calvo, se llevó a cabo este miércoles, en la sede gremial del Centro Empleados de Comercio, una emotiva ceremonia que sirvió de homenaje a "Palillo", por su destacada labor al frente de la entidad, además de ser uno de los máximos referentes del sindicato mercantil por casi 40 años.

Estuvieron presentes en el acto el actual secretario general del CEC, Juan Berca, quién estuvo acompañado por el secretario general de la CGT, Roberto Oesquer, además de miembros de la comisión directiva, familiares de Calvo y afiliados al gremio.

En el inicio de la ceremonia, Berca expresó que "nos hemos reunido para homenajear a quién fue nuestro secretario general, Horacio Sebastián Calvo, quién partiera físicamente hace 1 año, el pasado 13 de abril de 2021. La vida de Horacio estuvo signada por el sindicalismo, por su voluntad y por su vocación de servicio hacia el Centro Empleados de Comercio. Integró la primera comisión directiva de 1983, cuando volvió la democracia y la actividad sindical, cuyo secretario general era Sergio Piovano. Luego fue secretario administrativo, después la secretaría adjunta. A partir del año 1993 empieza su carrera como secretario general, labor que cumplió durante 24 años. Y si contamos los años que estuvo al servicio del CEC fueron casi 40 años de su vida dedicada al CEC".

Posteriormente, el dirigente remarcó que "son múltiples las obras que se pueden manifestar y mostrar, que es lo más importante. En esos tantos años, hay miles de conversaciones, reuniones y actos. Hubo años muy difíciles para nuestra obra social oportunamente, donde vivíamos permanentemente con cortes de servicios y cobro de plus, donde prácticamente nuestros afiliados estaban desprotegidos por un sistema económico que no daba más. Luego de unos tantos viajes a Buenos Aires, se puso al frente de la construcción de los primeros consultorios, durante el 2004, para poder tener el centro de salud que hoy tenemos y en el cual estamos orgullosos con toda la atención primaria de la salud que tenemos. Esos logros fueron únicos en el país y también en la ciudad".

A continuación, Berca destacó que "también debíamos seguir creciendo en otras actividades, entonces Horacio se puso, otra vez, en campaña para tener el edificio propio y traer todo a un sólo lugar para que el empleado pueda satisfacer su demanda en un mismo lugar. Esas obras importantes se reflejan en la realidad que tenemos hoy, acompañado por una comisión muy importante. Horacio era una persona que estaba siempre predispuesta a estar al lado de la gente, le gustaba estar en la calle, vivía recorriendo y visitando a todo el mundo, donde podía estar, estaba, siempre colaborando en forma solidaria. Son condiciones que hacen a una buena persona y esas condiciones lo llevó a ser la persona que fue. Hay muchas localidades del país que conozco y es impresionante el aprecio que le tienen a Horacio, o sea que ha dejado una huella".

Por último, Berca cerró su emotivo discurso mencionando que "por todo eso queremos homenajear a esta humilde persona que ha trascendido a lo largo de todos estos años, y lo ha hecho para bien. Horacio dejó mucho, sobre todo para los empleados del CEC y la población en general. Hoy tenemos una CGT unida y Horacio fue partícipe de eso. Así que desde nuestra comisión directiva, queríamos inmortalizarlo a él con una placa para que quede permanentemente en las paredes del sindicato".

Ya en el final del encuentro, que se clausuró con un conmovedor aplauso y el descubrimiento de la plaqueta con el nombre del dirigente en el ingreso a la sede sindical situada en calle Güemes de nuestra ciudad, Stella Chiosso, familiar de Calvo, de manera muy sensible sostuvo que "quería agradecerles a todos, porque no esperaba menos. Fue un hombre muy generoso. La familia está orgullosa y muy dolida, porque se lo extraña muchísimo. Admiramos de él la fortaleza y el optimismo que tenía".