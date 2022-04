Alquileres carísimos y requisitos leoninos

El valor de los alquileres en Rafaela como en todas las ciudades del país, sigue subiendo por ascensor y acentúa el drama en los bolsillos de los inquilinos. A esta situación, se suma la importante demanda y la inexistente oferta de propiedades destinadas a alquiler permanente. Esta crisis habitacional se profundiza en todo la Argentina y los organismos de inquilinos apuntan a la falta de regulación que establezca condiciones que los protejan de la indefensión que sufren.Como dato muy revelador y para tener una idea de la magnitud que alcanza en la ciudad esta situación, vale recordar que de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del pasado año, que llevó adelante el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo (ICEDeL), el 21.5% de las familias tiene como techo una vivienda que alquila.En ese marco, un grupo de vecinos autoconvocados de la ciudad presentó más de 2.000 firmas digitales recolectadas reclamando que el Departamento Ejecutivo tome cartas en el asunto como consecuencia que el costo de los alquileres en Rafaela se tornaron impagables y ante los exagerados requerimientos que imponen propietarios y agentes inmobiliarios para garantizar el cumplimiento del vínculoA través de un comunicado, previo a la concentración de la víspera se identificaron “como ciudadanos rafaelinos, trabajadores y trabajadoras, estudiantes, amas de casa, emprendedores, que carecemos de hogar propio por diferentes circunstancias, que estamos sumergidos en la crisis habitacional general, que según datos del municipio de rafaela, implican la necesidad de garantizar más de 7000 soluciones habitacionales”.Más adelante indican: “somos inquilinas e inquilinos, solos, solas, con familia, con mascotas, conocedores de todos los derechos que la constitución nacional y tratados internacionales nos conceden, principalmente el derecho a la vivienda digna, y la obligación del estado a intervenir de la manera necesaria a fin de garantizar tal derecho”.En otro tramo denuncian que “los precios de los alquileres están aumentando en su precio inicial mes a mes, una casa que se alquilaba en 50 mil, pasa a 60 mil al otro mes (más alto que la inflación) en claras maniobras especulativas. La oferta de alquileres es cada vez menor, y aumenta la oferta de casas a la venta. Los requisitos para poder acceder a un alquiler son imposibles para muchísimas familias (honorarios enormes, fondos de garantías, garantías de propiedad y de sueldo ), se hace muy difícil contar con los montos y condiciones iniciales para poder entrar. Algunas inmobiliarias y dueños particulares nos cobran impuestos al inmueble que deben pagar los locatarios, como también una diversidad de abusos”, describenCon ese fin proponen “una serie de medidas locales (estuvieron incluidas en el petitorio entregado en el Municipio), a la espera que la reforma a la ley de alquileres nacional beneficie las condiciones de un alquiler justo, y de políticas de alquiler que propicien garantizar puntos de inflexión para ir terminando con las crisis de vivienda que un país tan rico como el nuestro no debería tener. El estado local si tiene herramientas”.Las iniciativas que solicitan adopte el Ejecutivo son, entre otras, que se “cree un número telefónico municipal gratuito, con asesores especializados y abogados pagados por el Estado, para defender a los inquilinos e inquilinas del mal cobro de impuestos, abusos, amenazas” y “se reforme el régimen impositivo municipal, aumentando la tasa inmobiliaria sólo a aquellos dueños que posean más de dos casas vacías, con el fin de motivar que las viviendas entren al mercado y a la oferta de alquileres”.A su vez piden que “se instrumenten los mecanismos necesarios para la creación de una garantía estatal de alquileres, como las que existe en las ciudades de La Plata, y el programa ‘Alquilar se puede de la ciudad de Buenos Aires”VOCES CON ANGUSTIADiego Camusso estuvo en la cobertura de la movilización y recogió declaraciones que hablan a las claras de la compleja y hasta traumática situación.“Los inquilinos estamos en una situación muy complicada y si bien sabemos que tiene que ver con un marco nacional, entendemos que puede haber herramientas locales. En Rafaela hay casas que están a $ 35 mil con una habitación, pero hay otras que están a 50 o 60 mil pesos. Todos los meses aumentan y la verdad es que construir un futuro para muchos jóvenes es muy difícil. Hoy, acceder al derecho a una vivienda, y hago hincapié en la palabra derecho, porque no estamos hablando de un lujo sino de algo fundamental para vivir, como es la vivienda. Por eso vinimos a la Municipalidad a presentar una nota que está acompañada de 2.000 firmas de rafaelinos y rafaelinas preocupados por la situación y esperamos ser escuchados”, dijo Cristián Ávalos.Sostuvo también que uno de los mayores obstáculos es la poca oferta y es alarmante cuando se observa que en los últimos meses muchas casas que se alquilaban pasaron a venderse. Los requisitos son muy difíciles de alcanzar porque estamos hablando que se piden garantías con propiedades o 3, 4 y hasta 5 con sueldo. Depende la inmobiliaria, pero en todos los casos es muy, pero muy complicado para un montón de gente que necesita alquilar”Otro de los asistentes, que no se dio a conocer, apuntó que “empieza a verse una dolarización de los alquileres, pero en los sueldos no se ajustan igual, entonces hay un desfasaje muy grande. El salario mínimo, vital y móvil hoy está en $ 39.000 y la casa más barata está en eso, así es imposible porque te cuesta un sueldo completo poder acceder a un techo. Y remató diciendo que se “están pidiendo dos meses de adelanto. Y también hasta cuatro recibos de sueldo como garantía. Y con sueldos muy elevados”.En la mayoría de los casos, los locatarios no leen todas las cláusulas que se detallan en los contratos y luego se encuentran que deben afrontar pagos que no les fueron informados y uno de los testimonios recogidos acusó y alertó sobre esta circunstancia: “nos hemos dado cuenta en la recorrida y consultas con inquilinos que hay propietarios, no todos, e inmobiliarias, no todas, que están cobrando impuestos que les corresponden a los locatarios de la vivienda a los inquilinos y esto muchos de ellos no lo saben, entonces proponemos que se haga una campaña por los medios alertando esta situación. Pero también que el Estado proteja al eslabón más débil de esta cadena que es el inquilino”.Una mujer denunció que “se conocieron casos en los que ya estaba todo pactado de palabra la renovación del contrato y cuando fueron a firmar les dijeron que no lo iban a hacer. En otros, presentó toda la documentación que les pidieron y cuando llegó el día de firmar les dijeron que no le alquilaban.“Son situaciones dolorosas y angustiantes. Muchos buscan y buscan porque se les está terminando el contrato y se encuentran que están todas las posibilidades cerradas. Viviendas de dos dormitorios para una familia es imposible de conseguir y lo que hay en el mercado, no está al alcance de lo que ganamos como sueldo siendo que trabajamos mi marido y yo”.SORPRENDIDOSSi algo fue notorio en la concentración de ayer fue la escasa cantidad de personas que concurrieron si se tiene en cuenta que la cantidad de rafaelinos y rafaelinas que padecen esta situación."Se juntaron firmas digitales en change.org y hubo más de 2 mil firmas, de hecho hay grupos de whatsapp que están circulando con iniciativas de vecinos, pero a la hora de manifestarse hay poca respuesta y realmente nos llama la atención porque la queja en las redes sociales y a todo nivel es muy grande", fue la respuesta de uno de los organizadores.