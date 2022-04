Nena de 5 años: "!Dios, llevame al cielo!"

El caso de Agustina, de apenas 6 años, es el reflejo del bullying que muchos niños y adolescentes viven en la escuela y en sus redes sociales.

Un video de la nena, en el que llora y dice que no quiere ir más a la escuela porque la "tratan de gorda", conmovió en redes sociales.

"No quiero ir más a la escuela. Me dicen gorda", se escucha decir a la menor en el video mientras llora. Aún vestida con guardapolvo, la nena asegura con angustia que sus compañeros no la dejan estar tranquila.

"!DIOS, LLEVAME AL CIELO!"

Desde que comenzó su vida escolar pide llorando "¡Dios, llevame al cielo!". Así lo cuenta, entre lágrimas, su papá.

La angustia de la nena es la de toda la familia, que no sabe cómo ayudarla ni qué hacer para que vuelva a ser la nena dulce y alegre que solía ser hasta hace poco más de un año.

Desde que comenzó a recibir hostigamientos en la escuela, se convirtió en una nena solitaria. A veces se muestra enojada y no responde cuando le preguntan qué le pasa.

DESDE HACE TIEMPO

"Ya el año pasado le decían cosas en el Jardín, pero por ahí como era más chica no se daba cuenta pero ahora sí y le duele lo que escucha. Todos los días regresa a casa llorando, enojada, nos pide no ir más a la escuela y dice que se quiere ir al cielo. Nos enteramos que este no es el primer caso de maltrato en la escuela, hay nenes que hasta son golpeados por sus compañeros”, cuenta Juan Carlos Palma (45), papá de la nena.

DUROS CALIFICATIVOS

Cada vez que le preguntaban qué pasaba, la nena se negaba a hablar y su familia comenzó a preocuparse. Fue su hermana Sara, de 18 años, la que logró que pudiera contar el motivo de su sufrimiento.

"Dijo que en la escuela se ríen de ella, que le dicen 'gorda cerda', 'gorda chancha', 'gorda pu..'. ¡Tiene cinco años y tiene que escuchar todo eso!", reclamó quebrado su padre.

ESPERANZA DE UN CAMBIO

En un intento desesperado de hacer algo para ayudarla, su mamá Verónica la grabó contando qué le dicen sus compañeros de escuela y compartió esas imágenes con sus hermanas.

Fue Mariela, la tía de Agustina, quien publicó el video en redes sociales con bronca y esperanza de que esa realidad pueda cambiar.

Ante la publicación, muchos dejaron comentarios apoyando su decisión de contar lo que sufría su sobrina y repudiaron a la institución escolar por permitir que los niños sufran este tipo de acoso escolar, de acuerdo a la prensa mendocina.