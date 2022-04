Macri se mostró otra vez junto a Rodríguez Larreta

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Aunque aún no está definido si competirá en 2023, el ex presidente Mauricio Macri se mantiene en escena en medio de las especulaciones por las candidaturas presidenciales en Juntos por el Cambio y ayer volvió a mostrarse con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Los referentes del PRO recorrieron una escuela ubicada en el barrio de Nueva Pompeya.

Su participación en la recorrida busca traducir el vínculo que intenta demostrar con el jefe de Gobierno de la Ciudad con la mira puesta en el futuro.

"Siempre trabajamos, somos un gran equipo y venimos a recorrer otra escuela más que hemos abierto. Ya hay más de cien. Es lo más importante porque acá hay futuro", expresó Macri al terminar la visita a la Nueva Escuela Primaria N° 21 de Nueva Pompeya, que forma parte del "Plan 54 Nuevas Escuelas".

En esa actividad estuvo también la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, responsable de la invitación del ex mandatario para recorrer las instalaciones, dado que mantienen una buena y solida relación.

"Es una visita de un ex Presidente de Argentina a una escuela, en la Ciudad hemos construido más de cien escuelas, queríamos mostrar este edificio que inauguramos este año", sostuvo la funcionaria porteña.

Se trata de la segunda actividad en menos de 24 horas que mantiene Macri junto a Rodríguez Larreta, dado que compartieron una cena con Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal para fijar las reglas en perspectiva de los desafíos electorales que se vienen.