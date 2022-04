Soria duro contra la Corte Suprema

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, afirmó que la Corte Suprema de Justicia está "arrogándose facultades legislativas" con el fallo que ordenó modificar la actual composición del Consejo de la Magistratura, algo que "no se vio nunca antes en la democracia".

"Lo dije en diciembre pasado cuando la Corte dictó este fallo verdaderamente increíble. Está arrogándose facultades legislativas, facultades que tiene el Congreso de la Nación. Los únicos que pueden dictar leyes son los senadores y nuestros diputados nacionales, que para eso los elige el pueblo", apuntó Soria.

En declaraciones a los medios acreditados en la Casa Rosada, entre ellos NA, el funcionario nacional precisó: "Tenemos que plantearnos como sociedad, como país, qué pretende la Corte al generar este revuelo institucional donde se entromete en facultades que no le son propias".

El ministro se refirió al fallo del pasado 16 de diciembre, mediante el cual la Corte definió que la composición no respeta el "equilibrio" de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados, y dispuso que el Congreso dicte una normativa que lo regule.

Además, el máximo tribunal pidió que el Consejo vuelva a integrarse con 20 miembros, presididos por el titular de la Corte, si la ley no se sanciona antes del próximo 16 de abril.

"Ellos sabían lo que estaban haciendo, que paralizaban el Consejo de la Magistratura o la segunda opción era meterse por la ventana para manejar y presidir un órgano tan sensible. No sé si es un golpe institucional, lo que digo es que nunca antes en la democracia vimos una Corte que actúe así", disparó.

En ese punto, Soria precisó: "El fallo se está cumpliendo el próximo viernes y será operativo a partir del lunes seguramente. Va a suceder lo que algunos anunciábamos cuando dictaron este fallo allá en diciembre pasado, van a intentar paralizar el Consejo de la Magistratura".

"Fíjense que es el organismo que no solamente está llamado a elaborar los pliegos, las ternas, tomar los concursos, sino también a administrar los recursos y los fondos del poder judicial. Estamos hablando de más de 70 mil millones de pesos, cuando todos sabemos que el presupuesto de la Corte es de 10 mil millones", advirtió.

Y completó: "Me parece raro que un organismo como la Corte, que todavía no puede explicar cómo administra su propia obra social esté tan desesperada para administrar 70 mil millones del Consejo de la Magistratura. Además, es el órgano que lleva adelante todo el proceso disciplinario: hace las investigaciones en los casos de inconductas de los magistrados en la Justicia".