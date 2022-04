Caídas en las exportaciones a raíz del paro de transportistas

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El paro que lleva adelante la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) provoca pérdidas de unos U$S100 millones diarios, al no poder exportarse los granos.Así lo expresó Gustavo Idígoras, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).Según estimó el empresario, son unas 200.000 toneladas que, desde el lunes, se dejan de descargar en las terminales portuarias."Estamos teniendo a la espera 50 barcos para la carga. Son U$S 100 millones que no se pueden lograr, pero cuando se levante el paro, trataremos de recuperar", puntualizó.En declaraciones radiales, Idígoras señaló además que "tampoco hay gasoil suficiente para levantar la cosecha, estamos preocupados por hoy y por lo que va a pasar hacia adelante".A raíz de esta situación, el directivo reclamó al Gobierno que intervenga para solucionar el conflicto del transporte de granos."Esperamos que actúe rápido, que llame a los transportistas afectados y a las petroleras", enfatizó.En Twitter, Ciara-CEC señaló este martes: "Segundo día de paro de transportistas sin soluciones a la vista. Todo el complejo agroexportador está paralizado. La economía argentina no puede darse estos lujos. Todo el país necesita el ingreso de divisas y el mantenimiento de las fuentes de trabajo".Fetra advirtió que la situación del sector "se agrava día a día" a raíz de la falta de actualización de tarifas y la escasez de gasoil, por lo cual comenzó el lunes un paro por tiempo indeterminado.Asimismo, dijo que el paro busca evitar "mayores daños en la economía de sus representados" y alertó que se "torna imposible seguir trabajando en condiciones razonables". La medida de fuerza afecta especialmente a las exportaciones de granos.