La Vecinal de barrio Amancay pidió que el Jardín Maternal "Juan Basso" sea municipal

Los integrantes de la Comisión Vecinal de barrio Amancay, Sergio Aimo y Oscar Salti, ex presidentes de la misma, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la que expusieron los fundamentos del proyecto presentado ante el Concejo Municipal, en el que solicitan la municipalización del Jardín Maternal Asociación Civil "Juan Basso".

Cabe señalar, que en la reunión de comisión del último lunes, los concejales dieron lectura a la nota elevada por la comisión del Amancay y se comprometieron a convocar a reuniones con la Secretaría de Educación y aquellas áreas correspondientes en torno a la petición realizada.

“Es la misma situación que el jardín de barrio Los Nogales. Ese es el antecedente que cuadra justamente con nuestra situación, porque siempre esa fue la idea original: un jardín municipal o provincial, pero público. No puede ser que todos los ciudadanos, que deberían ser los beneficiarios, estén pagando cuotas exorbitantes de jardines privados, como está ocurriendo”, comenzó explicando Aimo.

“Hoy el jardín es materno, pero no conocemos mucho el funcionamiento porque perdimos contacto. Sí sabemos que funciona como un jardín privado, administrado por sus docentes. El inmueble pertenece, teóricamente, a la Municipalidad. En su momento, los lotes fueron escriturados a la Municipalidad. El encuadre de la Asociación Civil se le dio para poder avanzar y para poder entrar en funcionamiento”, afirmó.

En tanto, el prosecretario dijo que “la solicitud también pasa para que exista una estructura que preste el servicio como corresponde, la idea es seguir batallando y el Concejo, en este caso, tiene una oportunidad histórica para reparar tal vez un error y pueda ser que se cumpla nuestro deseo, esa idea original”.

Aimo repasó como fue el proceso y manifestó que “todo surge a partir de la venta de una calle pública para una obra de bien público, y la idea era un jardín maternal municipal o provincial pero público. Repito, no puede ser que los ciudadanos, que deberían haber sido los beneficiarios, estén pagando cuotas exorbitantes de jardines privados”.

Los dirigentes de la Comisión Vecinal de barrio Amancay contaron los fundamentos que expusieron en la nota enviada al Órgano Legislativo local: “En el año 1997 se genera un proceso de consulta con los vecinos porque la empresa Basso S.A. propone al municipio la compra de una calle pública. La calle en cuestión era Francisco Peretti, entre colectora de Luis Fanti, y López y Planes. Una calle cortada de una cuadra de longitud, que estaba en el medio de dos manzanas que ya eran propiedad de la empresa, en las cuales funciona actualmente la fábrica de válvulas”.

“Luego de reuniones y posterior colecta de firmas de los vecinos se concluyó elevando una nota al Concejo Municipal, avalando este proyecto y exigiendo a cambio que con el monto recaudado de la venta de una calle pública debía construirse una obra de bien público. El consenso generalizado y la demanda de nuestra comunidad definieron que se debería construir un Jardín de infantes maternal para cubrir las necesidades de los barrios Amancay, Antártida Argentina y barrios vecinos. Esta situación concluye concretándose con la aprobación del Concejo Municipal y registrado bajo la ordenanza N° 3.035. Expediente D.E. letra B N° 140457/3-fichero N° 50”, narra el vecinalista.

“Luego comienza un largo proceso para realizar la compra de los lotes a través de licitaciones públicas, qué en una oportunidad, quedó una de ellas desierta, esta situación provocó una demora en la compra del terreno, lo que causó cierto malestar en nuestra comunidad porque la obra no comenzaba. Finalmente se concreta la compra de los lotes registrándose bajo Decreto N° 17.744. Expediente Letra C- N° 169853/9 Fichero N° 56. Se nos informó que esos lotes se escrituraron a nombre de la municipalidad de Rafaela”, contó.

Y agregó: “Queremos aclarar que nuestra Comisión Vecinal nunca manejó estos fondos, sino que se administró todo el proceso desde el Municipio a través de su respectiva Secretaría de Hacienda, a cargo entonces, del C.P.N Héctor Michelutti. Nuestra Vecinal de ese momento constituye una subcomisión para la construcción del Jardín Materno, la cual la integraban vecinos, docentes y algunas personas pertenecientes a la empresa y de nuestra comisión. Para avanzar en este proyecto se debió constituir una asociación civil, proceso orientado por la entonces funcionaria Marta Engler, quien oficiaba de asesora y se encargó de la gestión”.

“La empresa Basso S.A. siempre fue una empresa con responsabilidad social y colaboró con el barrio en todo momento y como un gesto de gratitud se decidió en ese momento que la Asociación Civil se denominara "Juan Basso", en homenaje a unos de los socios fundadores de dicha empresa”, detalló Aimo, al repasar el texto del proyecto de municipalización del Jardín.

El vecinalista expresó que “este era el jardín materno soñado por nuestra comunidad, que participó en todo el proceso de su creación, lamentablemente ese sueño se fue desvaneciendo en el transcurso del tiempo y se perdió un servicio muy preciado. No comprendemos el abandono de una institución propia por parte del Municipio, por simple desidia, rayana con el incumplimiento de deberes de función pública, estafando a nuestra comunidad. También surge el cuestionamiento hacia nuestros representantes y gobernantes. ¿Les interesa realmente la educación pública? ¿O solo es un slogan de campaña?”.

“Hoy solicitamos que el Jardín Materno Asociación Civil Juan Basso sea Municipal. Los firmantes de esta misiva somos dos ex presidentes de la Comisión Vecinal y partícipes de este proyecto frustrado, con el aval de ciento veintiséis vecinos, constituidos en calidad de ciudadanos con derecho constitucional a peticionar ante sus autoridades”, finalizó.