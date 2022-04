El debate en torno a la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y adolescentes de la Argentina no tiene final, pero suele renovarse a partir de nuevos elementos, como el proyecto para ampliar la jornada escolar de las escuelas primarias o el resultado de estudios puntuales. Los especialistas en política educativa y en el diseño de las currículas no se ponen de acuerdo. No son pocos los que advierten que las aulas argentinas siguen igual que el siglo pasado sin tener en cuenta los enormes cambios impulsados por el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Aquí un profesor o maestro sigue con la tiza y el pizarrón como soportes en el aula.Y después se encuentra la otra discusión que gira en torno al nivel con el que los estudiantes terminan la enseñanza obligatoria. ¿Comprenden los textos? ¿Saben realmente de matemática o de lengua? son los interrogantes básicos que se repiten una y otra vez.Mientras tanto, los estudios se acumulan para sondear al ecosistema de la educación argentina. Por caso, el 32% de los jóvenes de entre 12 y 24 años mencionan la calidad educativa como el tema que más les preocupa, según los resultados de una consulta de CIPPEC y UNICEF Argentina, con la colaboración de IDEA Internacional, a más de 1.300 adolescentes y jóvenes de todo el país.Por detrás de la calidad educativa, aparece en segundo lugar el cuidado de la salud mental (26%), seguido de la pobreza y desigualdad (19%). Otras prioridades de los jóvenes son la violencia de género y acoso (8%), la formación laboral (7%), el cuidado del medio ambiente y la crisis climática (6%).El sondeo, realizado en diciembre de 2021, releva los intereses y prioridades de las juventudes, y fue difundido en coincidencia con la apertura del nuevo período legislativo. Además, más de la mitad de los chicos y las chicas no se siente identificada con los partidos políticos, mientras que 6 de cada 10 quisieran tener representación etaria en el Congreso Nacional y que los temas de su interés fueran debatidos en el ámbito parlamentario.Si bien más del 40% de las y los jóvenes consultados valora el voto como un derecho, al indagar si perciben que tienen representación de la dirigencia política, el 52% está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la idea de no sentirse representados por ningún partido ni candidato o candidata.Natalia Calisti, especialista en Comunicación de UNICEF Argentina consideró fundamental que quienes legislan incluyan en la agenda pública los temas que afectan a la población más joven, escuchen las demandas de los chicos y las chicas, generen consultas abiertas y tomen en cuenta sus opiniones a la hora de pensar reformas y nuevas leyes.El informe elaborado por CIPPEC y UNICEF que acompaña los resultados de la consulta fue presentado a diputados y diputadas de distintos partidos. Entre otras fuentes, cita una encuesta realizada en 14 países cuyo resultado señala que los grupos más jóvenes de la sociedad participan en menor medida de las elecciones que el resto del electorado. Sin embargo, la encuesta también demuestra que son muy activos en temas políticos y sociales a través de canales online, por ejemplo haciendo comentarios en portales de internet o redes sociales.Para elaborar las conclusiones, CIPPEC y UNICEF compilaron 1308 respuestas de jóvenes de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales más del 95% (1245) corresponden a chicos y chicas de entre 12 y 24 años. El sondeo se realizó en diciembre de 2021, para generar información que permita fortalecer el rol de las juventudes en los órganos de decisión e instituciones centrales de la Argentina, para conocer sus principales demandas en materia de política pública.