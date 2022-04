Lombardo salió al cruce de las críticas de Pullaro

Luego de las repercusiones políticas que dejó la visita de Carolina Losada y Maximiliano Pullaro a Rafaela, junto a otros dirigentes de Juntos por el Cambio, el oficialismo local salió al cruce de las innumerables críticas recibidas hacia la gestión provincial y -párrafo aparte- hacia la gestión del intendente Luis Castellano en el tema seguridad.

El Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, fue el encargado de responder y señalar: “Hay una problemática de inseguridad muy compleja y golpea mucho a la ciudadanía. La verdad que uno lo que espera a esta altura es que la política en su conjunto debería entender que este es un tema que debería ser política de Estado y en todo caso la intervención de cada uno de los sectores debería ser con propuestas. Tratando de aportar para que en conjunto podamos salir de una situación tan compleja”. Este esquema de “profesor que viene a darnos lecciones”, de alguna manera irrita porque también estuvo frente de la cartera y tenemos tristes experiencias”.

“El Gobierno local no ha cesado los reclamos contra el tema de la inseguridad. Tenemos una relación más directa, nosotros no podíamos hablar con Pullaro, teníamos que hacerlo con el Ministro de Gobierno porque no nos quería atender. Tenemos malas experiencias de algunas manifestaciones que trascendieron respecto a su mirada sobre el Intendente y los rafaelinos que sin lugar a dudas es una falta de respeto. Me parece que ahora tomar estas actitudes, si no es una falta de respeto, está muy cerca de serlo”, advirtió el Jefe de Gabinete.

Lombardo, aseveró que “claramente hay otro esquema de trabajo, hay un trabajo de coordinación que durante su gestión no pudimos lograr. Un trabajo de coordinación entre todas las fuerzas operativas a través de lo que es el Comando Unificado, de lo que es la Mesa de Coordinación de Seguridad, con la que compartimos trabajos, miradas, la Sociedad Rural, los productores periurbanos; se está trabajando arduamente, ya se hizo el estudio del suelo para avanzar en lo que va a ser el Centro de Operaciones Policiales. Se han incorporado policías en las fuerzas de la PAT, en Los Pumas, cuando se dijo todo lo contrario”.

El funcionario rafaelino, en clara respuesta a las expresiones de Pullaro, continuó repasando las gestiones locales en materia de seguridad: “También se incorporaron cuerpos de bomberos, se sigue invirtiendo en equipamientos, cámaras de vigilancia. Se está avanzando en un proyecto de trabajo público-privado. Hay mucho trabajo que no solo se centra en incorporar fuerzas sino también en una estrategia de trabajo que es totalmente diferente. También se está trabajando en la formación de Escuela de Policías en Rafaela, por lo cual me parece que todo esto que se está haciendo, sería necio negarlo y lamentablemente los rafaelinos seguimos sufriendo situaciones de inseguridad”.

“Cuando hablamos de esto, lo que nosotros podemos hacer es mostrar lo que se está haciendo y tener un rol de honestidad política y, sinceramente, lo que estamos esperando son aportes. Deberíamos recibir aportes o críticas más propositivas. También ver en qué situación podemos tomar alguna de las sugerencias para poder mejorar el trabajo. Lamentablemente creo que estamos lejos de esa situación”, manifestó Lombardo.



NÚMEROS ANGUSTIANTES

En medio de las declaraciones de unos y otros, la ciudadanía en su conjunto tiene la sensación de que todo lo que se puede hacer, al resultar insuficiente, transforma de manera frustrante a las gestiones. Sucede, que los números siguen siendo angustiantes para la Provincia.

Ante ello, Marcelo Lombardo respondió: “Sí, esta es una temática de un abordaje complejo y que requiere de la política en su conjunto, indistintamente del color político que le toque estar al frente de la situación y entendemos que la ciudadanía hoy reclama eso. Se sigue irritando a la gente. Sumado a esto, quien viene a darnos lecciones tuvo bajo su responsabilidad el tema Seguridad y nos fue como nos fue, me parece que es poco lo aportado. Se necesita experiencia, gente que conozca, no cualquiera que se ponga a opinar libremente y menos si aquellos que en su momento no pudieron solucionar el problema, que hoy se presenten en la ciudad y pretendan indicarnos o darnos un diagnóstico que todos ya conocemos”.

“Los diagnósticos los conocemos, los trabajos que se hacen en la materia los podemos mencionar. Hay un cambio de paradigma a cómo se venía trabajando y sabemos que no alcanza y que aún tenemos una deuda enorme con la ciudadanía, e invitamos a todos los sectores a entrar en otra instancia, una constructiva donde entendamos que es un problema que nos atraviesa a todos y en donde la gran deuda es de la política en su conjunto”, finalizó.