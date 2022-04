Carta de lectores

Bulevar y palmerasSr. Director:Que pena me da como rafaelino ver el zafarrancho que están haciendo en la avenida Santa Fe con la reforma de los canteros. Una de las cosas que más lástima me da es que no se respetaron las plantas, árboles que originalmente estaban (palmeras) solamente el faltante eran entre 7 u 8. ¡Qué hermosa era verlas en las postales! que hoy lamentablemente no las podemos apreciar.Me extraña la falta de interés para conservar lo que a muchos rafaelinos nos gusta. ¿No existe más la comisión de patrimonio histórico? ¿Tampoco existe la comisión de amigos de la avenida Santa Fe?.Qué poco interés de parte de la Municipalidad para preservar muchas cosas que nos identifican como Rafaelinos.Que ejemplo dio el Sr. Néstor Zenklusen, ex presidente de Ben Hur, al plantar una palmera frente al hotel Ben Hur de bulevar Lehmann, reemplazando a la que existió antiguamente.Pablo WillinerDNI 7.883.510Rafaela