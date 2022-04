Carta de lectores

¡Vida, no nos abandones!Sr. Director:Estás con nosotros; quizás no te veamos, seamos ciegos a tu presencia, sordos a tus clamores, fríos a tu calor, insensibles a tus abrazos, indiferentes; aduciendo no conocerte, a que eres un juguete, una circunstancia, un accidente; sin darnos cuenta que sos la compañera fiel, que no abandona; que sos única y exclusiva de cada ser viviente. Darnos cuenta de honrarte, respetarte, amarte, cuidarte, adorarte, mimarte. Darnos cuenta de tu compañerismo y amistad; que luchas, lloras, rezas, imploras, dialoga y camina junto a nosotros. No mereces malos tratos, que te tomemos como algo desechable, sin importancia. No mereces que te exijamos respuestas a los flagelos que nos aquejan, que te reclamemos, que nos resintamos, que nos revelemos contra ti. Sabemos que todo lo que hacemos en tu contra, vuelve; y no por que seas vengativa; es “tu ley”; como también sabemos que si obramos bien, si sembramos en tierra fértil, la cosecha será hermosa y abundante: Parábola del sembrador. Evangelio según San Mateo. Capítulo 13.Versículos del 4 al 9. De nosotros depende que la VIDA sea bella, atractiva, feliz, buena; entregada día a día al prójimo como lo hizo Jesús. Y si nos trae dolor , injusticias, reflexionemos lo que Jesús nos dice en las Bienaventuranzas: Evangelio según San Mateo. Capítulo 5 .Versículo del 3 al 12. Es bueno recordar que si nos va mal en la vida, a pesar de las buenas acciones; no somos culpables sino héroes, cuya recompensa será “LA VIDA ETERNA”.Ana María Abuh Arias de AbeilléRafaela