Entregan el beneficio de Movilidad Educativa Rural

Rafaela puso en marcha una nueva entrega de Movilidad Educativa Rural, el programa lanzado por el Gobierno de la Provincia que beneficia a estudiantes, docentes y personal no docente de escuelas rurales, de todos los niveles y modalidades. Este beneficio forma parte del Boleto Educativo Gratuito, el cual busca garantizar la asistencia a las instituciones educativas.

La implementación del Boleto Educativo Gratuito está beneficiando a más de 200.000 estudiantes, docentes y asistentes escolares de todos los niveles y modalidades y dentro de esa política de Estado se creó la Movilidad Educativa Rural Gratuita.

En este marco, ayer se firmó un acta compromiso con presidentes comunales e intendentes de la región para poner en marcha una nueva edición de la Movilidad Educativa Rural. El evento se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Nº 654 “Dr. Nicolás Avellaneda”, y contó con la participación del intendente Luis Castellano; la secretaria de Desarrollo Territorial del Ministerio de Educación, Rosario Cristiani; el senador Departamental, Alcides Calvo; la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Mariana Andereggen y el Delegado Regional, Gerardo Cardoni. Las localidades de San Vicente, Colonia Iturraspe, Clucellas, Villa San José, Estación Saguier, Santa Clara de Saguier, Colonia Cello y Josefina firmaron la Solicitud de Adhesión a Movilidad Educativa Rural (MER).

Por otra parte, el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe tomó el compromiso de gestionar directamente el beneficio con los y las docentes y asistentes escolares; mientras que para los estudiantes, la gestión la realizará cada municipio.

El pasado lunes, se realizó el primer desembolso y se ha previsto para este año entregar más de quinientos millones de pesos.

El intendente Castellano señaló que esté programa representa una política de inclusión importantísima ya que "nos invita a entender que no solo se necesita el acompañamiento económico para poder llegar a esa escuela, sino que también nos permite llegar a las familias para que entiendan la importancia de ir a la escuela".

Por su parte, Mariana Andereggen manifestó: "Renovamos el compromiso, aprendiendo de algunas características complicadas del año pasado, para que este año continúe cubriendo las necesidades de los beneficiarios y beneficiarias, no solo de los sectores rurales, sino que también acompaña a aquellos/as que asisten a las escuelas urbanas, que no cuentan con un servicio de transporte que garantice el traslado gratuito de estudiantes, docentes y asistentes escolares".