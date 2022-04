Amplían red de gas natural con financiación de Nueva Mutual

Más de 50 familias de barrio Pizzurno accederán al servicio de gas natural en el próximo invierno a partir de una obra que se implementó con la participación de diversos actores con un rol determinado. Los vecinos se agruparon para solicitar la prestación, la Comisión Vecinal formalizó el trámite ante la Municipalidad, que a su vez se hizo cargo de la gestión ante la empresa Litoral Gas para obtener la factibilidad y la autorización del proyecto técnico. Después se sumó Nueva Mutual del Paraná como "agente financiero", que se encarga de aportar los fondos para pagar la obra a la constructora y de financiar a los vecinos beneficiarios.

Precisamente ayer los "socios estratégicos" de esta propuesta se reunieron en la esquina de Actis y Sargento Cabral para dar detalles esta novedosa experiencia en una ciudad donde solo la mitad de los hogares cuenta con gas natural.

El gerente General de Nueva Mutual del Paraná, Darío Buffa, explicó que "este es un emprendimiento privado de los vecinos de barrio Pizzurno que tenían el interés de acceder al servicio de gas natural, a partir de la coordinación de acciones entre la Municipalidad, la empresa Litoral Gas y Nueva Mutual del Paraná para poder financiar y garantizar el pago a las constructoras se pudo lograr".

Por su parte la Ing. Virginia Basano, a cargo del proyecto técnico -la gerenciadora del desarrollo es la empresa rafaelina B.URBA-, indicó que "se están conectando 1.400 metros de cañerías a empalmes existentes de Litoral Gas, es un anillo de varias cuadras entre las calles Actis, Gandhi, Saavedra y Sargento Cabral". Si bien en esa área existen 65 hogares, son 51 los vecinos que se adhirieron a la obra, en tanto que el plazo de ejecución es de un mes. "La primera parte consta del tendido de la cañería principal, que está en su tramo final, y luego se llevarán a cabo las conexiones domiciliarias", agregó.

Buffa destacó que "a partir de esta experiencia muy positiva tanto para los beneficiarios de la obra como para Nueva Mutual, creemos que se puede replicar en otros barrios, entendemos que la red domiciliaria de gas natural puede crecer a partir de este modelo que pusimos en práctica en un sector del Pizzurno".

Asimismo, Buffa sostuvo que "en esta operación Nueva Mutual actúa como agente financiero, por lo que asegura el pago de la obra a la constructora encargada del tendido de los caños, mientras que ofrece planes de financiación de 12 o 24 meses a los frentistas, más allá de que hubo quienes pagaron al contado". "¿Cómo pueden hacer vecinos de otros barrios para replicar este modelo? La inquietud debe estar por parte de los vecinos, que como primer paso deben acercarse a las Comisiones Vecinales, que luego se encargan de plantear el tema ante el Municipio, y desde ahí se gestiona ante Litoral Gas. Ahí es cuando nosotros nos podemos sumar", indicó.

Por su parte, la secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Bárbara Chivallero, resaltó que "desde el Estado municipal estamos acompañando a la Vecinal y a todos los vecinos del barrio Pizzurno interesados en la obra, en este caso nuestra responsabilidad fue apoyar en las gestiones ante Litoral Gas para que se otorgue la factibilidad y la autorización de la obra".

La funcionaria recordó que "el 50 por ciento de la ciudad no cuenta con el servicio pero hay un gasoducto en ejecución para aumentar la disponibilidad de gas natural, por eso creemos que en breve vamos a estar en condiciones de trabajar por esa mitad de Rafaela que no tiene el servicio". Finalmente, señaló que "esta experiencia en el Pizzurno es una especie de prueba de una forma de llevar adelante la obra, que no contaba con el financiamiento por parte del Estado para concretarla, si esto funciona, podría replicarse en otros sectores".

Al final, con satisfacción y ante un grupo de vecinos que participó de la actividad, Buffa subrayó que "el proyecto ya es una realidad, y en invierno van a tener gas natural en cada uno de los hogares".