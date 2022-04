Mica Viciconte fue la ganadora de Masterchef Celebrity

Con un pico de audiencia que en los primeros minutos después de la medianoche marcaba 18 puntos, Mica Viciconte se coronó el lunes a la noche como la ganadora de la tercera edición del exitoso reality culinario MasterChef Celebrity, que se emite por Telefé, al vencer en la final al actor Tomás Fonzi.

La vencedora -con larga experiencia en competencias televisivas por haber surgido en "Combate" y haber pasado por "Bailando por un sueño"- se impuso gracias a un menú de tres pasos compuesto por vieras gratinadas con salsa mornay y alioli como entrada, mollejas y langostinos grillados con puré de coliflor como plato principal y un cremoso de chocolate con salsa de frutos rojos de postre.

Por su parte, su rival optó por una brusqueta de morcilla, pera y queso brie como entrada; bife de chorizo con hinojos y tomates confitados como plato principal y durazno asado sobre sambayón rosado y crema con pistachos caramelizados de postre.

La final había comenzado el domingo pero en la emisión del lunes se escucharon las devoluciones de cada plato por parte del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

En ambas ocasiones, ambos finalistas estuvieron acompañados de sus respectivas familias, en tanto que también estaban presentes varios de los competidores que pasaron por esta tercera edición.

El programa final de anoche arrancó cerca de las 22.45 con 15,6 puntos de rating contra los 6,1 que registró en esa franca el Canal 13, su competidor directo; en la siguiente hora osciló entre los 16 y los 17 puntos, y tres minutos pasadas la medianoche, cuando el jurado se disponía a anunciar a la vencedora, superó por unas décimas los 18 puntos.

Viciconte obtuvo un premio de un millón y medio de pesos y una beca para profundizar sus conocimientos sobre cocina.

La rubia decidió hacer un balance en sus redes sociales en el que, más tranquila, analizó su participación, el vínculo con sus compañeros y el apoyo familiar. "El día que me llegó la propuesta dudé mucho si aceptarla o no porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba súper cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana", reconoció. Y sumó: "Arranqué a competir siempre sabiendo que quería entrar para dejarlo todo y eso implicaba estudio, esfuerzo, dedicación y sacrificio. Y de eso se trata la vida, de seguir y darlo todo... ¡Siempre competí en buena ley y con las reglas permitidas!".

Además, destacó que gracias al programa pudo encontrar su "lugar favorito" en una cocina y estar cerca de profesionales a los que admira como De Santis, Martitegui y Betular. "Me enseñaron su conocimiento y su experiencia que es impagable", puntualizó y también destacó la amabilidad de Santiago Del Moro.

A Cubero y las nenas les agradeció por haber sido un sostén durante los meses de grabación. "Me bancaron todo este tiempo con muchas horas trabajadas, con mis momentos de enojo cuando algo no me salía, por esperarme con la comida hecha, por ayudarme con recetas, pero sobre todo, por estar. Y a toda mi familia y amigos que están el día de hoy apoyándome en todo lo que hago", reveló. Mientras que sus fanáticos, que la siguen desde que se hizo conocida en Combate, también formaron parte de los agradecimientos.

"Por último, pero no menos importante gracias a @lucacubero que fue quien permitió que todo esto sea posible y es un recuerdo que me va a quedar de por vida. Ahora a disfrutar de esta etapa que desee mucho tiempo y a dedicarme a él que me necesita", concluyó en referencia a su primer hijo, que llegará al mundo en mayo.

Según se anunció oficialmente, el reality culinario tendrá una nueva edición en la que competirán figuras que pasaron en las entregas anteriores.