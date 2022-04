Peñarol ante Tacural, en el inicio de la segunda fase de la Copa Centenario

Este miércoles retomará la acción de la Copa Centenario de Liga Rafaelina de Fútbol masculino con la disputa de dos encuentros de la segunda fase del certamen que agrupa a todos los clubes afiliados a la LRF.A las 21.30hs en Villa Rosas, Peñarol recibirá al Deportivo Tacural con el arbitraje de Mauro Cardozo. Como preliminar, desde las 20.30hs, jugarán las categorías 2010.Para Peña será el debut ya que en la primera instancia debía enfrentar al Sportivo Aureliense pero dicho club decidió no hacer fútbol en este 2022. Mientras que el Deportivo Tacural eliminó a San Isidro.El otro juego que tendrá lugar en la noche de hoy lo disputarán Unión de Sunchales y Deportivo Aldao. Desde las 20.30hs y Rodrigo Pérez como árbitro principal. A las 19.30hs jugarán las categorías 2010.Los Bichos Verdes vencieron a Sp. Roca y Aldao al Deportivo Susana.El resto de los partidos de la fase 2 de la Copa 100 años liguista:21.30hs Ben Hur vs Independiente Ataliva; 22.00hs Dep. Bella Italia vs Atl. Esmeralda, Bochazo vs Zenón Pereyra.17hs Dep. Libertad vs Atlético de Rafaela, Florida de Clucellas vs Brown San Vicente, 20.30hs Arg. Quilmes vs Independiente San Cristóbal.Atlético María Juana vs 9 de Julio.