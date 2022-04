Colón sufrió una dura derrota en Paraguay

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Después de haberse colocado en ventaja, Colón de Santa Fe no pudo sostener su andar y cayó ante Cerro Porteño de Paraguay por 3 a 1, al término de un aceptable encuentro disputado anoche, en el estadio "General Pablo Rojas", por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores de América.Eric Meza, a los 31 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el "Sabalero", en tanto, Fernando Romero, a los 41 del mismo período, niveló las acciones para el local.Ya en el complemento, otra vez Romero al minuto, colocó en ventaja al conjunto "guaraní", mientras que Alberto Espínola, a los 25, le dio cifras definitivas al marcador.Tras un promisorio comienzo, Colón se desmoronó verticalmente y resultó vencido con total justicia por un elenco local que claramente fue de menor a mayor.Estadio: Gral. Pablo Rojas.Árbitro: Roberto Tobar (Chile).Jean; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Daniel Rivas; Alan Benítez, Ángel Cardozo, Rafael Carrascal, Claudio Aquino; Fernando Romero y Sergio Díaz. DT: Francisco Arce.Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Andrew Teuten, Cristian Bernardi; Lucas Beltrán y Luis Rodríguez. DT: Julio Falcioni.31m PT Meza (C), 41m PT y 1m ST F.Romero (CP), 1m ST F.Romero (CP), 25m ST Espíndola (CP).al inicio Alan Rodríguez por Rivas (CP), 23m Facundo Farías por Teuten (C) y Ramón Ábila por Beltrán (C), 32m Nicolás Leguizamón por L.Rodríguez (C) y Enzo Giménez por A.Benítez (CP), 41m Carlos Rolón por Espínola (CP), 46m Isaías Gavilán por Aquino (CP) y Luis Fariña por S. Díaz (CP).