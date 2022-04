Las chicas con Colombia

El seleccionado femenino de tenis de la Argentina, conducido por la tucumana Mercedes Paz, debutará hoy en el Grupo I de la Zona Americana de la Billie Jean King (BJK) Cup, en Salinas, Ecuador, frente a Colombia en un partido válido por el Grupo A.El certamen se desarrollará hasta el sábado próximo en las canchas rápidas del Salinas Golf and Tennis Club y Argentina competirá con un equipo integrado por Lourdes Carlé (237), Jazmín Ortenzi (468) y las debutantes Julia Riera (499) y la marplatense Solana Sierra (648).Argentina no contará con sus dos mejores raquetas, la rosarina Nadia Podoroska (115), lesionada e inactiva en el circuito, y la sunchalense Paula Ormaechea (147), afectada por la muerte reciente de su padre. En Colombia no estará por una lesión Camila Osorio (47).Argentina, que integra el Grupo A junto a Colombia, Brasil y Guatemala, comenzará su participación este miércoles a partir de las 12 y contará con televisación de la señal TyC Sports Play.