La “municipalización” del Jardín Basso fue rechazada

A mediados de junio de 2017, el edil demócrata progresista, ingresó al Cuerpo legislativo una iniciativa para que el Departamento Ejecutivo Municipal “proceda a transferir a la órbita de la Municipalidad de Rafaela el Jardín Maternal “Pimpollitos de Amancay”, sito en calle Blas Parera 1874 ubicado en el barrio Amancay”.El proyecto estipulaba también que “se deberá garantizar a los niños que asisten al Jardín Maternal “Pimpollitos de Amancay” su concurrencia hasta finalizar todas las etapas que el establecimiento tiene contempladas, en las condiciones que al momento de sancionarse la presente ordenanza, tienen reglamentado”.“Este es un pedido formulado por la Comisión Vecinal del barrio Amancay a través de una nota que recibimos los concejales este año, y en virtud de compartir los fundamentos de la misma es que decidimos estudiar y presentar la iniciativa”, aclaraba Mársico, una situación similar a la actual.El concejal recordaba que “la idea original que se tuvo con el Jardín consistía en que las erogaciones correspondientes a su estructura de personal docente, de mantenimiento y administrativo, fuera sustentada por el Municipio y con el aporte de los socios y la cooperadora o club de madres se generarían fondos para continuar con la construcción u otras necesidades, por eso comprendemos el planteo formulado por la Vecinal y avanzamos con esta iniciativa de municipalización”.En aquel entonces se llevaron a cabo consultas con las áreas municipales vinculadas al tema y se determinó la inconveniencia de que el Municipio lo incorpore a su estructura y a pesar de que la oposición contaba con mayoría absoluta a la hora de votar y podría haberla votado, los fundamentos del Ejecutivo fueron convincentes y el proyecto, finalmente fue archivado.“Pudimos ver con el resto de los otros concejales, lo difícil que le resultaría al Municipio afrontar hoy en día que el Jardín pase a la órbita municipal, que significa hacerse cargo de todo. También entiendo que hay necesidades más profundas en otros barriosSe me propuso que veamos otros caminos como es la alternativa de un formato de gestión de la Provincia o la Nación”, apuntó Marsico.De igual modo, aseguró que “en la Ordenanza no está especificado que el Jardín después de su construcción tenía que hacerse cargo el Municipio”.NO HAY INTENCIÓNTras la lectura de la solicitud, los concejales comenzaron con las primeras consideraciones y aparecieron inquietudes que tratarán de ser aclaradas con la presencia de funcionarios municipales, en particular de la secretaria de Educación, cuando concurran a la reunión a la que fueron convocadosEl presidente Germán Bottero hizo un raconto de los pasos que se dieron para la creación del Jardín y apuntó que la norma municipal que autorizó la venta de la calle Peretti y la compra de los terrenos no tuvo “un uso específico y no es una obligación darselo” y agregó que “en ese momento no existía el Jardín del barrio Los Nogales, y entonces quería el Jardín para el Amancay”.Luego comentó que a la vecinal se le reservó un lugar en la Asociación Civil, pero “fue pasando el tiempo, la vecinal quedó un poco relegada y retoman este tema 20 años después, recordando que los terrenos son públicos, la construcción pública y hoy el Jardín está en una situación privada”.El titular del Cuerpo adelantó que a partir de la nota ingresada recientemente: “hablé con Mariana Andereggen (secretaria de Educación municipal) y lo que me dice es que actualmente la realidad cambió porque la Municipalidad tiene el Jardín de barrio Los Nogales a pocas cuadras y lo que me manifestaban es que hoy no está en el avanzar con la municipalización.“De todos modos la historia que cuenta Salti y Aimo relatan es cierta porque el Estado municipal construyó este Jardín y aparte estaba la voluntad manifiesta de que la venta de un bien del Estado redunde en un bien para la comunidad, que en este caso era un Jardín para ese sector”, sostuvo Bottero.Mársico reveló que en ocasión de presentar el proyecto en 2017, “fuí hasta el Jardín y me llevé la impresión de que las maestras estaban bien así, que no tenían intención de concursar. Ya tenían su sueldo, no tenían interés de depender del Estado”Y acotó que “el problema es que tiene una cuota que no permite el acceso a todos y la queja era que no se podía pagar y mandar a los chicos y tenían que mandarlo al de Los Nogales, algo que no es sencillo porque tiene un cupo. Igual no tengo presente que fuera tan elevada la cuota”, pero el Ejecutivo no estaba convencido de municipalizar. Nos pareció que imponerlo por Ordenanza, a pesar que teníamos la mayoría, porque en estas cuestiones que tienen un presupuesto importante y generan un cambio de políticas de Estado del Municipio no quisimos ir por sobre eso. Podríamos haber hecho valer el número, pero entendimos los fundamentos”.