Redistribución de la renta inesperada

En el campo están otra vez en alerta por una iniciativa que dejó entrever el ministro de Economía, para impulsar un proyecto con foco en redistribuir la renta inesperada.

La sola mención a esa frase del ministro generó un fuerte rechazo, ya que en el campo recuerdan cuando, en 2008, con la excusa de la renta extraordinaria, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner promovió una iniciativa de retenciones móviles, que tras cuatro meses de conflicto naufragó en el Senado con el voto no positivo, del entonces vicepresidente Julio Cobos.

Anoche, en declaraciones a C5N, el ministro de Economía descartó un nuevo incremento de las retenciones, de acuerdo a La Nación.

FONDO ESTABILIZADOR DEL TRIGO

El último aumento se produjo hace tres semanas, para subir de 31 a 33% los derechos de exportación a la harina y el aceite de soja con la excusa de crear el Fondo Estabilizador del Trigo para subsidiar la harina que llega a las panaderías.

"Hay una definición política tomada, de no aumentar los derechos de exportación de los granos", manifestó el ministro.

Y no todo quedó allí, dado que mencionó que el Gobierno se encuentra trabajando en crear un "mecanismo para redistribuir la renta inesperada, que no es producto de una inversión adicional hacia los sectores que más desprotegidos han quedado".

Y señaló que tiene relación al impacto que ha generado la guerra Rusia-Ucrania.

REQUERIRA APOYO DEL CONGRESO

Además, puntualizó que "esto va a requerir del apoyo del Congreso", a la vez que refelejó "hay un asunto de ganancias inesperadas, que no son fruto de inversión adicional o más contratación de empleo sino fruto de un shock que no tienen que ver con la acción humana y que, si no se hace nada, es regresivo".