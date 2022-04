Nació el segundo hijo del Presidente

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Alberto Fernández celebró la llegada de Francisco, su segundo hijo, evitó hablar sobre los rumores que indican modificaciones en el gabinete y dijo que ahora solo tiene pensar "en el cambio de pañales".

"Ahora lo que tengo que pensar es en el cambio de pañales", señaló el mandatario, quien además agradeció la felicitación y el presente que le envió su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, insistió en trabajar en la unidad y evitó hablar de cambios en el gabinete.

"Le agradezco mucho a Cristina el gesto, las flores y el posteo", sostuvo en declaraciones radiales y continuó: "En algún momento vamos a hablar. Por lo único que voy a trabajar es por la unidad, nosotros somos prescindentes, en lo que no podemos ser prescindentes es que por nosotros esto se rompa y le demos espacio a la derecha para crecer en la Argentina. Trabajo incansablemente como Presidente y no paro de sorprenderme de la cantidad de cosas que han hecho".

Fernández contó que el nacimiento de su hijo fue "un momento único" y aseguró que la elección del nombre se debe a lo que la figura del Papa Francisco significa.

"Francisco es un hombre que representa mucho y es bien sabido que no soy un católico muy prácticamente, pero reconozco en Francisco un líder moral muy grande, que también es el de Francisco de Asís", indicó.

Además detalló: "Nosotros sabíamos que Fabiola estaba en fecha y que en cualquier momento venía el nacimiento. Los médicos habían puesto como fecha límite el 20 de abril. Y todo fue muy gratificante. Nació bien, por cesárea, Fabiola está muy bien; fue todo muy rápido".

También, confirmó que no hará uso de la licencia por paternidad e indicó que trabaja de forma remota a través de su teléfono mientras acompaña a su pareja, Fabiola Yañez, que permanecerá "algunos días más" internada producto de la cesárea.