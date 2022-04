Se tensa la relación del oficialismo con la Corte

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, subió el tono de la disputa por la reforma del Consejo de la Magistratura al advertir que si no se consigue la ley antes del 15 de abril, los legisladores que asuman para integrar el órgano estarán convalidando a una Corte Suprema que se atribuye facultades que no le corresponden.

Sucede que el Frente de Todos no tiene los números necesarios en Diputados para avanzar con la modificación de la composición del Consejo que se aprobó la semana pasada en el Senado.

El 15 de abril es la fecha límite que puso el máximo tribunal para que se dicte una nueva ley o se vuelva a la composición anterior, de 2006, con 20 miembros y el presidente de la Corte como titular del Consejo de la Magistratura.

Actualmente, el órgano funciona con 13 integrantes, por lo que deberían sumarse siete, tres de ellos integrantes del Congreso por la segunda minoría.

"Los diputados y senadores opositores que desean asumir en el Consejo de la Magistratura a partir del 15 de abril deben saber que estarán convalidando a una Corte Suprema que está asumiendo facultades legislativas", enfatizó Martínez.

Martínez subrayó que la Corte tardó "1.577 días en emitir un fallo" y advirtió que "es un desatino" pedirle a la Cámara baja que aborde en "sólo tres días" la reforma.

El titular de la bancada oficialista afirmó que la oposición, al pretender asumir en el organismo, "lo estará haciendo con una ley de 1998, derogada en 2006".

"Es insólito que ningún dirigente opositor haya salido a respaldar esta posición. Pareciera que están cómodos dejándose marcar la cancha por un fallo judicial que limita el accionar de otro poder del Estado, en este caso el Congreso", se quejó.

En tanto, Martínez señaló que "va a seguir trabajando" para que se constituyan las comisiones y se "ponga en debate la media sanción del Senado".

"Para eso se necesita tiempo. Al parecer, la Corte no quiere concederlo. Y lo que es peor: ciertos sectores opositores parecen cómodos con esa posición", agregó el santafesino.