Guzmán solicitó "apoyo político"

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que la "inflación de marzo será superior al 6%" y reclamó "apoyo político" para implementar el programa económico aprobado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Es necesario que la política macroeconómica tenga apoyo político amplio y que no haya acciones que generen incertidumbre porque necesitamos construir credibilidad", afirmó Guzmán.

"La decisión política es que no se van a aumentar los derechos de exportaciones", enfatizó el funcionario y enseguida lanzó un mensaje al gabinete económico: "Cuando se toma una decisión política es importante que los funcionarios no digan cosas que generan incertidumbre".

No obstante, admitió que "es necesario encontrar un mecanismo para redistribuir la renta extraordinaria".

Guzmán puso el acento en la necesidad de "construir credibilidad" sobre las medidas que toma el gobierno y reclamó "cohesión" dentro de la coalición gobernante para despejar dudas sobre la continuidad de la economía.

El ministro planteó como ejes del programa en marcha la acumulación de reservas, el apoyo a los sectores productivos que generan reservas y una reducción de la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.

Consultado sobre su continuidad en el gobierno, Guzmán respondió: "Eso es una obviedad. Hay un trabajo con el Presidente que se ve en la recuperación del trabajo y del empleo".

Guzmán mantuvo una reunión el domingo en la Quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández, en la que obtuvo respaldo político.

Acerca de las herramientas para paliar el impacto de la suba de precios, Guzmán, subrayó la intención de que en paritarias "los salarios le ganen a la inflación".