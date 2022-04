Sobre la esquizofrenia

La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a 24 millones de personas en el mundo. Es decir, una de cada 300 personas vivirá con esta dolencia a lo largo de sus vidas.El drama de este padecimiento va mucho más allá de las propias consecuencias asociadas, ya que las investigaciones fueron durante años una especie de caja negra que no permitía avanzar en su tratamiento.Ahora, dos estudios publicados por la revista científica "Nature", consiguieron un hito en este campo, ya que descubrieron genes específicos que intervienen en el desarrollo de la enfermedad.Por un lado, un equipo científico internacional, con participación de 45 países, asoció este trastorno a un fallo en la comunicación de la sinapsis (la unión entre neuronas).Se trata, según los autores, del mayor estudio genético de la historia sobre este trastorno psiquiátrico, en el que se analizó el ADN de 76.755 personas con esquizofrenia y 243.649 sin ella para comprender mejor los genes y los procesos biológicos que sustentan a este trastorno, incluyéndose en el análisis a más de 7.000 personas de ascendencia afroamericana o latina.El estudio del Consorcio de Genómica Psiquiátrica, dirigido por la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, y que cuenta con participación española, descubrió un número mucho mayor de vínculos genéticos con la esquizofrenia, en 287 regiones diferentes del genoma.El equipo afirmó que este estudio global arroja "la luz más fuerte" sobre la base genética de la esquizofrenia. Las investigaciones anteriores habían mostrado asociaciones entre la esquizofrenia y muchas secuencias de ADN anónimas, pero rara vez había sido posible vincular los hallazgos a genes específicos.El citado estudio, no solo aumentó enormemente el número de esas asociaciones, sino que ahora se pudo vincular muchas de ellas a genes específicos, un paso necesario en lo que sigue siendo un difícil camino hacia la comprensión de las causas de este trastorno y la identificación de nuevos tratamientos.En concreto, el equipo halló un aumento sustancial del número de regiones genómicas asociadas a la esquizofrenia y dentro de éstas identificó 120 genes que probablemente contribuyan al trastorno. Aunque hay un gran número de variantes genéticas implicadas en la esquizofrenia, el estudio demostró que se concentran en los genes que se expresan en las neuronas, lo que apunta a estas células como el lugar más importante de la patología.Los resultados también sugieren que el funcionamiento anormal de las neuronas en la esquizofrenia afecta a muchas áreas del cerebro, lo que podría explicar sus diversos síntomas, que pueden incluir alucinaciones, delirios y problemas para pensar con claridad.El trabajo revela claramente que el origen de esta enfermedad está en alteraciones del desarrollo del sistema nervioso, algo que hasta ahora no se sabía.En otro estudio publicado también en "Nature", elaborado por científicos del Instituto Broad del MIT y Harvard, en Estados Unidos, se identificaron mutaciones genéticas extremadamente raras que alteran las proteínas en diez genes y que aumentan considerablemente el riesgo de desarrollar esquizofrenia.Con una muestra de 24.248 personas con esquizofrenia y 97.322 sin ella, el grupo de investigadores comprobó que aquellos con esta dolencia presentaban una variación ultra rara en diez genes específicos, lo cual aumentaba el riesgo de que una persona desarrollara esquizofrenia.Estas variantes, a las que han denominado PTV, impiden que las células produzcan su proteína completa. Estas disfunciones en los genes es lo que provoca una mala realización de la sinapsis, algo que, en 2016, ya habían identificado investigadores también del Broad, Harvard y el Hospital Infantil de Boston.