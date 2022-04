Pullaro: “hoy la URV tiene 50 policías menos que cuando yo era ministro de Seguridad”

El ex ministro de Seguridad de la Provincia y actual diputado provincial, Maximiliano Pullaro, estuvo ayer en Rafaela y habló de varios temas, pero fundamentalmente de la problemática de inseguridad en el territorio santafesino y de las falencias de la gestión del gobernador, Omar Perotti, en la materia. “Desde que nuestro gobierno terminó su mandato, en 2019, la inseguridad aumentó considerablemente, la violencia creció en un 100%, el robo en un 300% y el hurto en un 400% en términos provinciales. En los últimos 27 meses, subieron en la provincia de Santa Fe todos los delitos. Nosotros, bien, mal con mucho esfuerzo, con mucha tensión, habíamos logrado que bajen muchísimo los delitos comparativamente con el gobierno anterior que era el de Antonio Bonfatti, cuando Raúl Lamberto era ministro de Seguridad”, sostuvo con estadísticas como respaldo.

“Nosotros creíamos que el de (Omar) Perotti iba a ser un gobierno conservador para la provincia de Santa Fe, que iba a tener la capacidad de conducir a la fuerza de seguridad, a la policía, y que iba a continuar con esa brecha descendente, más allá de que había conflictos en muchos lugares -muchos explotados políticamente esos conflictos-, pero que iba a tener la capacidad. Nunca nos imaginamos que el delito iba a explotar y a llevarlos a números que nunca había tenido nuestra provincia; a los récord históricos de inseguridad, con lo cual, es fácil tener la receta desde afuera, es difícil cuando lo tenés que gestionar vos. Yo hoy estoy para aportar desde mi experiencia, para aportar desde mi lugar, y dar mi mirada de cómo bajamos el delito en la provincia desde los errores que cometimos, para que no se vuelvan a cometer”.

“Fue muy cruel conmigo la Legislatura, cinco interpelaciones cuando estuve como ministro de Seguridad, fueron momentos difíciles cuando había delitos que obviamente exceden al cargo que desempeñaba. Es como que yo hace unos días atrás, cuando hubo 5 homicidios en 4 horas en Rosario, culpara a (Jorge, actual titular de la cartera de seguridad) Lagna, porque claramente no es su culpa, tiene que ver con un sinnúmero de cosas que suceden. Nosotros entendemos eso y por tanto intentamos acompañar la gestión de seguridad pública que lleva adelante el actual ministro. Costó un poco más con (Marcelo) Saín porque era una persona muy conflictiva, que se dedicaba a perseguir dirigentes políticos, empresariales”, manifestó Pullaro.

El actual diputado provincial llegó ayer cerca del mediodía junto a su par en la Legislatura, Juan Cruz Cándido, y el diputado nacional, Gabriel Chumpitaz, entre otros, para ofrecer una conferencia de prensa en Cyrano, donde lo esperaba el dirigente radical, José Rolando. Pullaro dijo que “muchos funcionarios del gobierno provincial van a ser imputados por delitos gravísimos, tengo toda la información porque soy querellante y allí está la explicación de por qué aumentó el delito. Cuando yo fui ministro, a Los Monos los detuve yo, a Alvarado lo detuve yo, a los Romero los detuve yo, a los Caminos los detuve yo. Ahora bien, les pregunto qué mencionen una organización criminal que haya detenido la actual gestión de Omar Perotti y no las hay, porque no hubo persecución de las grandes organizaciones criminales en la provincia de Santa Fe. Hubo persecución política”.

Al ser interrogado por los jefes policiales de la URV detenidos por diferentes causas, dijo: “Es la fuerza de seguridad que tenemos, que tenemos que administrar y la política tiene que tener la claridad y la capacidad para conducir eso y si después cometen delito tener la capacidad para acompañar a la justicia y que vayan presos. Tuvimos muchos problemas en toda la provincia pese a que había conducción política en nuestra gestión, pero hoy no la hay. En mi gestión tenía 14 móviles en Rafaela las 24 horas patrullando y persuadían de la mejor manera. Hoy hay 4 o 5 digo, me llegan los informes”.

“A mí me pegaban de una manera terrible con la falta de policías; en la URV hay 50 policía menos que cuando estaba yo en el Ministerio y el gobierno provincial está a cargo de un rafaelino. Es grave eso. Yo lo entiendo al intendente (Luis) Castellano cuando a mí me reclamaba, y posiblemente si era intendente de Rafaela y tenía los conflictos que tenía en seguridad hubiese reclamado con mucha fuerza, pero ahora lo que no está bueno es que no le reclamé lo mismo al Gobernador cuando está peor. Creo que eso es no ser honesto políticamente, porque a mí me incendiaban, con lo cual, reclamá con la misma fuerza al menos para cumplir con tu gente”.

Acerca del contacto con los sectores productivos, en las recorridas que lleva adelante en diferentes partes de la provincia, Pullaro contó que “estoy escuchando mucho, tomo contacto con muchas empresas que nos dicen que el gobierno provincial los dejó solos en la pandemia. Vinieron 1.500 millones por parte de Nación, 9.500 millones después y eran para apoyar a la producción y a la industria, pero fundamentalmente para sostenerla y que no quiebre; el gobierno de la provincia hizo caja, lo guardó en plazo fijo en lugar de dárselo a la producción”.

“Hoy hay un paro de camioneros porque no hay combustible y hace un año atrás el senador que hoy es diputado, voto en contra del corte de biodiesel. Santa Fe no puede estar sometida al kirchnerismo como está sometida. La alianza que tiene Perotti, aunque la intente disimular, con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, no puede dejar a la provincia de Santa Fe en el lugar que la está dejando”.



ELOGIOS PARA

LOSADA Y SCARPIN

“Cuánto hacía que no teníamos un senador como Carolina Losada o Dionisio Scarpín, que defienden a la provincia de Santa Fe. Tanto Perotti, Mirabella o Sacnún son kirchneristas y se subordinaban al kirchnerismo que no le hace bien a nuestra provincia, porque precisamente creen en un modelo económico y político distinto: que el interior produzca y mande recursos para volcarlos en el conurbano bonaerense para planes sociales y subsidios de las tarifas, y con eso ganan elecciones”, apuntó Pullaro en su visita a Rafaela.

“Nosotros tenemos y por lógica provincial, que enfrentarlo y ganarle al kirchnerismo. Se viene un cambio a nivel nacional y es altamente probable que se venga un cambio a nivel provincial, por la decepción que hay con la gestión del gobernador Perotti, que hoy por hoy le cuesta ir a Rosario, ir a Santa Fe, no hace actividades públicas. La gente está muy molesta”, finalizó.