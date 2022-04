AMSAFE exige una "urgente" convocatoria a paritaria

Ante el planteo del Ministerio de Educación de la Nación en el Consejo Federal y las posteriores declaraciones de la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero en referencia a la modificación de la jornada escolar de la educación primaria, desde AMSAFE reiteraron el rechazo de toda modificación del sistema educativo que vulnere los derechos laborales, implique una sobrecarga en el trabajo docente y no esté orientada hacia la cualificación del sistema educativo.

A través de un comunicado dado a conocer este lunes manifiestan: "La educación de calidad e inclusiva necesita inversión en infraestructura, creación de cargos, horas cátedra, equipamiento, formación docente, resolviendo las desigualdades existentes en nuestra provincia. Por eso, los trabajadores de la educación nucleados en AMSAFE sostenemos que el ámbito para discutir sobre temas que afectan los derechos laborales es la paritaria, por lo que presentamos nota ante el Ministerio de Educación solicitando la urgente convocatoria".



TIEMPO Y CARGOS

"Nuestra respuesta es la misma que la de la semana pasada: toda modificación debe ser discutida en la paritaria, ese es el lugar para debatir que tanto nos constó lograr. Tanto a nivel nacional cómo a nivel provincial. Esto no es un anuncio de buena voluntad" señaló Adriana Monteverde, secretaria adjunta de AMSAFE provincial, a LT 10 respecto a este comunicado del gremio de los docentes públicos. La secretaria aseguró que "la discusión es mucho más profunda que esto, con media hora más no se soluciona los problemas que dejó la pandemia. Nuestro proceso de trabajo tiene un determinado horario y es por eso que nosotros lo queremos discutir en paritarias".

Además, Monteverde justificó el rechazo en que "nosotros hablamos de estas condiciones de trabajo, pero también hay que hablar de la modificación de la organización escolar. Recordemos que todo está supeditado a la pandemia y hay horarios estipulados para higienizar los espacios, y esto es fundamental. Por lo tanto también hacen falta más tiempo y cargos". "Ahora enviamos una nota a la ministra de educación para poder reunirnos a charlar. Vamos a definir ahí los pasos a seguir, en base a las respuestas que obtengamos vamos a convocar a las reuniones y asambleas que sean necesarios" continuó. Por último la referente docente fue contundente: "todos queremos que los chicos están más en la escuela y lo hagan con mejores condiciones. Pero hay que debatirlo y definirlo en un espacio de diálogo conjunto, no puede ser impuesto".

Cabe señalar que durante el fin de semana el Consejo Federal de Educación definió elevar el piso de cursado diario en la primaria a cinco horas en todo el país. Ante esto, desde la provincia de Santa Fe confirmaron que deberán extender 30 minutos la carga horaria ya que actualmente es de 4 horas y media. Según reafirmaron desde el gobierno provincial, la extensión horaria se realizará en etapas. Primero se comenzará a aplicar en las escuelas rurales. En Santa Fe son 813 las instituciones que dictan clases por fuera de ciudades y comunas y la decisión de aumentar el cursado primero allí, tiene que ver con que quienes cursan en estos establecimientos generalmente no tienen otra opción de acceder al conocimiento.