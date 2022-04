La secretaría de Comercio Exterior, del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, tomó contacto con el sector productivo de San Vicente, con el objetivo de conocer sus necesidades en materia de comercio internacional y realizar un seguimiento de aquellas firmas que participaron en la pasada edición de ExpoActiva, en Uruguay.

En ese marco, el secretario de Comercio Exterior, Germán Bürcher, y la subsecretaria de Comercio Exterior y Nuevas Tecnologías, Evelin Olivero, recorrieron las instalaciones de las firmas Bernardin, Figo, Over, Engramaq y AgroAr de esa localidad.

En la oportunidad, Bürcher destacó que “tomamos contacto para hacer un acompañamiento y un seguimiento a las empresas que participaron en la Expoactiva en Uruguay, para ver cómo se está avanzando con los contactos realizados allí. Asimismo, para ponernos a disposición y seguir trabajando juntos con el objeto de que logren exportar a estos mercados”.

“También aprovechamos la oportunidad para visitar Over, una firma que tiene una amplia trayectoria en el comercio internacional y que más diversificada tiene sus exportaciones en cuanto a números de mercado. Reviste vital importancia nuestra presencia y acompañamiento para seguir encontrando más mercados y fortalecer su posición en los destinos en los que se encuentra presente", concluyó el funcionario.



LA JORNADA

En primera instancia, la comitiva provincial visitó las instalaciones de la empresa santafesina Bernardin, pionera en Sudamérica en la fabricación de cosechadoras de granos y otras maquinarias agrícolas, la cual, además, cuenta con una trayectoria de 97 años en el mercado.

Su titular, José Luis Paquetta, explicó que “Bernardin es una fábrica tradicional de la Argentina con presencia en el mercado desde 1925. Hoy contamos con una serie de máquinas muy grandes y cubrimos distintos sectores, desde fertilización, proceso de alimentos, henificación, forraje y algodón. Actualmente, producimos más de 500 equipos al año y tenemos presencia a nivel internacional en países como Uruguay, Bolivia, Colombia, Venezuela, Sudán, Rusia, Ucrania, y en otros países europeos a través de una filial en Polonia”.

“Tenemos grandes expectativas a futuro en lo que hace al mercado externo y queremos darle una participación más importante de la que tenemos actualmente, ya que exportamos el 20% de nuestra producción y aspiramos a llegar al 40 o 50% el año que viene”, finalizó el empresario.

Posteriormente, Bürcher y Olivero tomaron contacto con la firma Engramaq, empresa familiar, fundada en 1980, que se dedica al diseño, fabricación y comercialización de minicargadoras y sus accesorios para realizar diferentes tareas.

En esta oportunidad, uno de sus titulares, Alberto Bondini, señaló que “la empresa está en pie desde hace 45 años y es líder del país en la producción de engranajes y autopartes. Actualmente trabajamos muy activamente produciendo para el país y exportando sólo a Uruguay”.

Luego, la comitiva provincial visitó la planta de la empresa Figo, especializada en el diseño, la fabricación y comercialización de mini-cargadoras y sus accesorios para realizar diferentes tareas. Durante la recorrida, además, estuvieron presentes sus titulares, Federico Bondini y Gonzalo Vaudagna.

Sobre el presente de la empresa, Vaudagna, manifestó que “actualmente exportamos a Uruguay porque lo consideramos un distribuidor importante para arrancar con nuestras primeras operaciones. Esta empresa surgió en 2015, como un desprendimiento de Engramaq, que es la empresa madre y, de a poco, anexamos distintas líneas de productos a nuestros accesorios”.

Luego, los funcionarios visitaron la planta de Over, empresa nacional especializada en la elaboración, comercialización y distribución de productos de alta calidad para uso en medicina veterinaria. La firma trabaja, además, en una nueva marca orientada a cosméticos para humanos.

Diego Esborraz, uno de los titulares de la firma, explicó que “se trata de una empresa que tiene 40 años de trayectoria, que produce alrededor de 200 productos, y que cuenta con 190 empleados trabajando actualmente. La mayor parte de lo que se producimos está destinado a la ganadería, pero también estamos creciendo significativamente dentro del mercado de las mascotas. Además, exportamos el 50% de nuestra producción a mercados de Latinoamérica, Medio Oriente, Sudeste asiático y, recientemente, al continente africano, es decir, en total exportamos a 40 países”.

Finalmente, se recorrieron las instalaciones de la empresa AgroAr dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola, donde los funcionarios provinciales junto al titular de la misma, Miguel Roata, conversaron sobre la realidad del sector y sus proyectos a futuro.