Sensaciones y sentimientos

CINE Y CUESTIONES DE CLASE

El cine, como todas las realizaciones de los humanos, acepta y vive de los matices. Porque, y esto es indubitable, es producto de ellos y fue tomando las pautas de vida y modo de pensar de cada sector geográfico y de pensamiento. Como en la sociedad, lo afectaron y ganaron las cuestiones de clase, sean universales o –más sectorialmente- propias de un país.

Ya puede percibir, lector atento, que nos estamos refiriendo a la influencia de la idea de negocio en el hecho del cine. Como si fuera un combate de boxeo (usted dirá, lector, si es para tanto la comparación) existen dos claras tendencias incidiendo en los qué y los cómo, y de cuál será el mensaje. Todo dentro de la absoluta libertad que debe tener cada realizador de películas.

En el rincón azul aparece el cine concebido fundamentalmente como producto de y con arte. Aquí tenemos oportunidad de apreciar producciones con muchísimo cuidado y síntesis en los diálogos. El manejo de cámaras resulta incisivo: en muchas oportunidades los gestos de los actores transmiten -aunque no hablen- y completan sensaciones precisas a los espectadores.

Parten de este rincón azul las películas (cintas, vistas o filmes, según las épocas) que reflejan situaciones cotidianas de profundo desarraigo y callado conflicto, donde el silencio grita el drama insoluble. Es el ámbito donde arriesgados realizadores -que saben desde un comienzo que sus películas no van a tener público masivo- intentan transmitir profundas vivencias de personajes con conflicto en la búsqueda de mostrar sitios interiores espinosos dentro de ideas básicas controversiales. Y todo, muchas veces, sin cerrar claramente o sin dar pautas para que el espectador perciba una salida esperanzadora al momento dramático.

En la mayoría de estas producciones los espectadores salen del cine cerrando a su manera la historia y descubriendo mensajes emitidos ambiguamente; han recibido la película en fondo y forma y seguirán elaborándola en su interior, invadido por un problema que no esperaban.

El otro extremo es el rincón rojo. Decimos así por la fuerte intensidad explícita de las escenas, que no admiten ninguna posibilidad de una interpretación distinta que la que muestran la cámara y dicen los transparentes y exhaustivos diálogos. Claramente una explosión es eso mismo -y no un símbolo- y el fuego amenaza llegar hasta la platea. Son películas de las que se espera un éxito inmediato en cuanto al negocio económico del cine. Lo que se llama también “la industria”.

Con las surgidas en el rincón rojo no se busca ni se espera un elogioso comentario de los severos críticos y si, decididamente, se pretende una sustanciosa ganancia con poco capital utilizado. Son las que podrían considerarse de “clase B”, con destino a la televisión y actores no muy costosos.

Las de clase “A” cuentan con figuras actorales muy reconocidas, que atraen al público masivo por su sola presencia en la pantalla. Están pensadas para salas de cine, por lo que su nivel argumental resulta más elevado, aunque no demasiado denso. Se diría que son películas “todo terreno”.

Las películas de clase B, pensadas para canales de cable de televisión con servicio “plus” se encuentran previsibles historias, casi iguales, multiplicadas con diferentes títulos, intentando atrapar especialmente por la intensa acción, que parece no detenerse nunca, y resulta un detalle menor que sean olvidadas por los espectadores al minuto de haber terminado.

En el boxeo existe el “combate de fondo”. Proponemos entonces, como tema central de la supuesta pelea, que se pueda reclamar a los mayores productores de películas en el mundo que no repitan tanto los argumentos.

Dentro del mismo libre pensamiento, como históricos consumidores del espectáculo (nosotros, los espectadores de siempre), pienso que sí tenemos ese derecho.