"50 Mujeres del Cine Argentino": vivencias de las profesionales

El testimonio de las profesionales del cine, sus vivencias y las dificultades para trabajar y ejercer sus derechos en una actividad predominantemente masculina hasta hace pocos años, se reflejan en "50 Mujeres del Cine Argentino", el libro de la periodista Julia Montesoro, que acaba de publicar Ediciones del Empedrado.

¿Cómo nació la idea del libro?

Julia Montesoro: El libro originalmente no estaba en los planes. Yo había hecho una serie de entrevistas en 2020 en el formato podcast que se llamaba "50 Mujeres del Cine Argentino en 2020", después me presenté al programa de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires que financia proyectos culturales con un proyecto que era para financiamiento de un podcast con perspectiva de género y en 2021 me informaron que había sido seleccionada, pero yo ya lo había terminado sin el apoyo, así que me pregunté qué hacer. Lo concreto es que al escuchar nuevamente las entrevistas vi que surgían temas comunes y diferentes cruces generacionales, entonces reformulamos el proyecto y así nació el libro.

¿Qué es lo que más te llamó la atención al escuchar todos los testimonios?

Con el correr de las conversaciones iban apareciendo puntos en común, no solamente con directoras sino con otras trabajadoras de todas las áreas del cine que reflexionaban sobre su oficio, con las consagradas, digamos, y otras con menos trayectoria pero con una mirada muy contemporánea. Ahí aparecieron temas como la paridad de género, las inequidades dentro de la industria, los cambios en la formación y en la manera de trabajar, un conjunto de cuestiones que justificaban un libro.

Como mujer y con una larga carrera en los medios, ¿te viste reflejada en los reclamos y preocupaciones de las profesionales del cine?

Lo que me pasó es que hacer el libro fue también como tomar conciencia que yo ya había hecho esas entrevistas para el podcast desde una perspectiva de género. Sin duda en algún momento también me vi reflejada en situaciones profesionales, personales y en la forma de naturalizar o justificar cierta violencia, entonces eso que surgió cuando terminé el libro, fue un aprendizaje. Hay muchas de estas mujeres con las que me identifico y otras que no, pero evidentemente hay una mirada en común. Y también que hay sensibilidades distintas entre las mujeres y hombres, eso marca una diferencia en lo que producen.