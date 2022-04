Arturo Puig y sus dichos sobre la actualidad del país

Palabra autorizada para hablar de televisión, cine y teatro, Arturo Puig se encuentra muy activo a los 77 años, con más de un proyecto en marcha para presentar en la pantalla grande. Sin embargo, reconoce que la industria audiovisual no pasa por su mejor momento. "Estoy muy contento con el cine, pero hay una realidad que la gente no está concurriendo al cine", señaló y puso como ejemplo Yo, traidor, una película que protagonizó junto a Mariano Martínez y que solo duró dos semanas en cartel "por no tener publicidad".

"Estoy filmando mucho, pero hasta que no se estrena la película parece que no haces nada", explicó en diálogo con Pasa Montagna en Radio Rivadavia. En los últimos meses grabó Chocolate para tres y Los justos, pero además en septiembre viaja en Israel para grabar otro proyecto que lo tiene muy entusiasmado.

Por otra parte, destacó la experiencia de haber hecho radioteatro junto a su esposa, Selva Alemán, durante la pandemia. "Leíamos autores importantes, como Fellini y poesías. Estaría encantado de volver a hacer radio con este tipo de programa. La idea del programa era acompañar a la gente para que se vaya con las palabras de grandes autores", manifestó y aseguró que le encantaría volver a la pantalla chica con un policial de suspensa "similar a Atreverse", pero que no se sumaría a ningún reality show.

Sobre la actualidad del país, Puig señaló: "Estamos pasando un momento muy difícil en cuanto a lo económico, el mundo con lo de la guerra está muy complicado. Ya vino complicado y el Covid-19 fue un hecho tremendo que nos marcó a todos muchísimos y la guerra, pese a estar tan lejos Rusia y Ucrania, nos está tocando a todo el mundo". Y agregó: "En Argentina hay mucha violencia y eso me asusta bastante, es un momento muy difícil".