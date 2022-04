Boca busca su primera victoria

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Boca se medirá hoy con Always Ready de Bolivia en busca de su primera victoria en el Grupo E de la Copa Libertadores y de volver a sumar de a tres, dado que no gana desde el Superclásico frente a River.

El partido se llevará a cabo desde las 19:15 en el estadio Alberto J. Armando, será televisado por Fox Sports y tendrá como juez principal al uruguayo Gustavo Tejera.



TALLERES EN BRASIL

Talleres de Córdoba viaja a Brasil para medirse con el duro Flamengo por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, donde ambos conjuntos comparten la cima después de un comienzo auspicioso en el certamen continental. El partido se jugará en el mítico estadio Maracaná desde las 21:30, con la presencia de alrededor de dos mil hinchas del elenco cordobés, el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de Fox Sports.



Las probables formaciones:



Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Jorge Figal, Gastón Ávila, Frank Fabra; Cristian Medina o Diego González, Guillermo Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero; Exequiel Zeballos y Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.

Always Ready: Lucas Galarza, Luis Adrián Martínez, Marc Enoumba, Jorge Enrique Flores, Denilson Choque, Alejandro Chumacero, Juan Carlos Arce, Gustavo Cristaldo, José Carlos Martínez, Rodrigo Ramallo y Marcos Riquelme. DT: Eduardo Villegas.



Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Gutavo Tejera (Uruguay).

Hora de inicio: 19:15. - TV: Fox Sports.