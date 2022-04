Capítulo III del Apertura de Inferiores

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su tercera fecha. Los encuentros se disputaron en la jornada del sábado con actividad en diferentes barrios de la ciudad como lo fue en Los Nogales, Ilolay, Italia y 9 de Julio.

A continuación, todos los resultados, goleadores y lo que se viene para cada elenco:



Quinta División: Unión 2 (Franco Cinturión x 2) vs Atlético de Rafaela 3 (Nicolás Lencina, Diego Taborda y Lautaro Fagioli), Ferrocarril del Estado 1 (Ramiro Santos) vs Peñarol 3 (Lautaro Rodríguez x 2 y Luis Aguirre), Ben Hur 4 (Luciano Bravo, Brandon Acosta, Genaro Comba y Patricio Bulacios) vs Independiente San Cristóbal 1 (Pablo Gómez), Argentino Quilmes 0 vs Dep. Libertad 3 (Joaquín Reynoso, Felipe Montini y Lucio Galván), 9 de Julio 2 (Tomás Aversa y Santiago Filippa) vs Sportivo Norte 0.



Sexta División: Unión 4 (Thiago Strack x 2, Valentín Cerrudo y Joaquín Cabral) vs Atlético de Rafaela 1 (Lucas Saboretti), Ferrocarril del Estado 1 (Maximiliano Chazarreta) vs Peñarol 2 (Elías Mastaffa y Marcelo Alfonso), Ben Hur 4 (Franco Visintini x 2, Thiago Acosta y Alejo Ledesma) vs Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 1 (Santiago Basualdo) vs Sportivo Norte 1 (Brandon Morales).



Séptima División: Unión 2 (Matías Bertero y Nahuel Lastra) vs Atlético de Rafaela 1 (Cristian Gómez), Ferrocarril del Estado 1 (Ignacio Blanco) vs Peñarol 1 (Ariel Caloza), Argentino Quilmes 0 vs Dep. Libertad 7 (Agustín Monetti x 2, Bautista Cauda, Fidel Ingaramo, Bautista Beccaría, Luis Romero, Lucio Ponte).



Octava División: Unión 1 (Cristian Gómez) vs Atlético de Rafaela 2 (Jorge Córdoba x 2), Ferrocarril del Estado 2 (Bruno Vulpetti y Axel Obattta) vs Peñarol 4 (Jorge Sánchez x 2, Tomás Bork y Santiago Lazcano), Ben Hur 4 (Enzo Clement x 4) vs Independiente San Cristóbal 2 (Mateo Bracaccini y Leonel Martínez), Argentino Quilmes 2 (Laureano Valiente y Alexis Manzanares) vs Dep. Libertad 5 (Nahuel Gudiño x 2, Tobías Espíndola x 2 y Catriel De Los Santos), 9 de Julio 0 vs Sportivo Norte 1 (Thiago Stéfano).



Novena División: Unión 1 (Lisandro González) vs Atlético de Rafaela 1 (Thiago Verón), Ferrocarril del Estado 2 (Juan Cruz Oitana y Benjamin Jaqui) vs Peñarol 0, Ben Hur 3 (Bautista Esborraz x 2 y Ezequiel Toloza) vs Independiente San Cristóbal 0, Argentino Quilmes 0 vs Dep. Libertad 5 (Martín Detler x 2, Miqueas Colombo x 2 y Alejo Yosviack), 9 de Julio 3 (Bruno Aguirre, Joanthan Rojas y Santiago Dinono) vs Sportivo Norte 0.



Pre-Novena División: Unión 0 vs Atlético de Rafaela 3 (Benjamín Giay, Román Jara y Valentín Coria), Ferrocarril del Estado 1 (Tiziano Vergara) vs Peñarol 0.



Categoría 2010: Atlético de Rafaela 2 (Emilio Aghemo x 2) vs Unión 0, Peñarol 0 vs Ferrocarril del Estado 5 (Bautista Ponce de León, Franchesco Cardozo, Felipe Navarro, Joaquín Passsarino y Tiziano Rodrígue), Independiente San Cristóbal 1 (Thiago Ferreyra) vs Ben Hur 2 (Tomás Coria x 2), Dep. Libertad 6 (Bautista Biolatto, Lorenzo González, Matías Ballari x 3 y Joaquín Monella) vs Argentino Quilmes 1 (Felipe Vittarelli), Sportivo Norte 0 vs 9 de Julio 2 (Valentino Padilla y Nehemías Allassia).



Categoría 2011: Atlético de Rafaela 0 vs Unión 0, Peñarol 1 (Alexander Saravia) vs Ferrocarril del Estado 3 (Cristóbal Sosa x 2 y Valentino Sánchez), Independiente San Cristóbal 2 (Santiago Bracaccini y Mateo Ansorena) vs Ben Hur 1 (Bautista Kinderknecht), Dep. Libertad 4 (Valentino Neifert, Santiago Rojas, Lucas Cheta y Bautista Quiroga) vs Argentino Quilmes 0, Sportivo Norte 3 (Stéfano Schereter, Thiago Mendoza) vs 9 de Julio 0.



Próxima fecha (4º): Dep. Libertad vs Ben Hur, Independiente San Cristóbal vs Ferrocarril del Estado, Peñarol vs Unión, Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte, Argentino Quilmes vs 9 de Julio.



Nota: en los juegos de infantiles se invierten las localías.