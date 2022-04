Después del primer punto espera a Central Norte

Unión de Sunchales empató el domingo en Villa Ramallo ante Defensores 0 a 0 y así pudo obtener la primera unidad en este torneo 2022 del Federal A. El equipo albiverde finalizó con un jugador menos, por la expulsión en el minuto 87 del defensor Pedro Sanz, que no podrá ser tenido en cuenta para el próximo enfrentamiento de local ante Central Norte de Salta, el venidero fin de semana.

El equipo que puso en cancha el entrenador Walter Graziossi fue con Gonzalo González; Raúl Chamorro, Ignacio Barros, Lucas Sánchez y Pedro Sanz; Germán Mayenfisch, Francisco Robles (Francisco Filippi), Cristian Sánchez y Gonzalo Schonfeld (Brian Otero); Alfredo Pusseto (Adrián Rodríguez) y Denis Stracqualursi (Manuel Vargas).

La Zona Norte se completó con estos partidos: Sarmiento de Resistencia 0 vs Atlético de Paraná 0; Racing de Córdoba 4 vs Crucero del Norte 1; Douglas Haig de Pergamino 4 vs Gimnasia y Tiro de Salta 0; Juv. Unida de Gualeguaychú 1 vs Boca Unidos de Corrientes 2; Gimnasia de Concepción 1 vs Juventud Antoniana de Salta 1; Sportivo Belgrano 2 vs Sportivo Las Parejas 2; Central Norte de Salta 1 vs Defensores de Pronunciamiento 0. Libre: San Martín de Formosa.

El único puntero es Douglas Haig con 9 puntos; Racing de Córdoba y Sarmiento tienen 7; Crucero del Norte 6; Juv. Antoniana 5; Boca Unidos, San Martín, Central Norte, Sp. Belgrano y Gimnasia (CdU) 4; Gimnasia y Tiro 3; Sp. Las Parejas y Def. de Villa Ramallo 2; Unión de Sunchales, DEPRO y Atlético Paraná 1; Juv. de Gualeguaychú 0.

La cuarta fecha tendrá estos partidos: Unión vs. Central Norte; Gimnasia y Tiro vs. Defensores de Villa Ramallo; Atlético Paraná vs. Douglas Haig; Sp. Las Parejas vs. Sarmiento; Crucero del Norte vs. Sp. Belgrano; Juv. Antoniana vs. Racing; Boca Unidos vs. Gimnasia (CdU) y DEPRO vs. San Martín de Formosa.