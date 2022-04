Buen inicio en el Federativo U18

Este domingo 10 de abril se pusieron en marcha las zonas impares del Federativo masculino U18 que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe. Así entraron en acción Independiente de Rafaela, y los sunchalenses Unión y Libertad. Las revanchas serán el 15 de mayo.

En estos partidos de ida, el CAI ganó los dos juegos disputados en Almagro de Esperanza, lo mismo que Unión jugando como local, en tanto que Libertad perdió un partido.

Estos fueron los resultados: Zona 3: Círculo Recreativo Vera, Unión de Sunchales (ida) y Regatas Santa Fe (vuelta).

Unión 100 vs. Vera 48; Vera 42 vs. Regatas 63 y Regatas 55 vs. Unión 60.

Tabla: Unión de Sunchales 4, Regatas Santa Fe 3, Círculo Vera 2.

Zona 5: Platense de Reconquista, Libertad de Sunchales (ida) y Náutico El Quillá (vuelta).

Libertad 81 vs. Platense 86; Platense 76 vs. Náutico 49 y Náutico 52 vs Libertad 76.

Tabla: Platense 4, Libertad 3, Náutico Quillá 2.

Zona 7: Unión de Avellaneda (vuelta), Independiente de Rafaela y Almagro de Esperanza (ida).

Almagro 59 vs. Independiente 69; Independiente 69 vs. Unión 54 y Unión 59 vs. Almagro 55.

Tabla: Independiente de Rafaela 4, Unión de Avellaneda 3, Almagro de Esperanza 2.



FORMATIVAS

El sábado se disputó parcialmente la tercera fecha de la Tira A del torneo de divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. En la oportunidad se dieron los siguientes resultados:

Categoría U14: Ben Hur 61 – Unión 54; Libertad 92 – Peñarol 30; 9 de Julio 69 – Independiente 58. En esta categoría los punteros son Libertad y Ben Hur con 3-0.

Categoría U16: Libertad 82 – Peñarol 53; Ben Hur 33 – Unión 75; 9 de Julio 64 – Independiente 80. Aquí son punteros Unión y Libertad con 3-0.



GRAND PRIX FEMENINO

U16: Unión 34 – Independiente de Ataliva 36; Independiente 29 – Ben Hur 26 y Unión 40 – Ben Hur 35.