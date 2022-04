Losada: “La gestión de Perotti en materia de seguridad ha sido pésima”

En un hecho inédito, invitados por el radicalismo rafaelino, la ciudad recibió la visita simultánea de tres senadores nacionales, en este caso todos de Juntos por el Cambio, quienes llegaron, de acuerdo a lo prometido en la campaña electoral pasada, para conocer de primera mano las demandas de distintos sectores de la sociedad.

La actividad arrancó con un contacto con la prensa, en un bar del microcentro rafaelino, en el que se abordaron una variedad de temas y a agenda abierta. En ese encuentro también se dieron cita dirigentes y militantes de la UCR, los concejales Leonardo Viotti, Germán Bottero, Alejandra Sagardoy y Miguel Destéfanis y dirigentes del PRO local, como el edil Ceferino Mondino y la ex concejal Carina Visentini.

La primera consulta para los tres Senadores fue sobre la puja entre pesos pesados del PRO (Macri, Bullrich, Larreta) que se observa para definir una candidatura presidencial para 2023, a los que se agregan importantes dirigentes radicales y Carolina Losada fue tajante al señalar que “no es momento para estar hablando de candidaturas. Me parece que estamos todos pensando en otra cosa, que son los problemas que no se terminan con la candidatura de nadie. Esos problemas son la inseguridad, la falta de trabajo, la falta de expectativas y hay que revertir ese ciclo de que los jóvenes y los no tan jóvenes se vayan del país y los que se fueron que quieran volver. Reitero no es momento de hablar de candidaturas porque tenemos que estar concentrados en generar un plan para que el país salga adelante”

Y Scarpin reforzó el concepto al señalar que “lo importante es que Juntos por el Cambio está movilizado. A los nombres mencionados hay que sumarles a Facundo Manes y a Gerardo Morales, por parte del radicalismo, que también están recorriendo el país y, por supuesto, todos los que tengan representación ante la sociedad son bienvenidos. Lo que necesitamos es encontrar personas que tengan ganas de trabajar por los ciudadanos santafesinos y argentinos para buscar una alternativa distinta a lo que son los gobiernos de Santa Fe y de la Argentina. Que en este lugar haya referentes del radicalismo y del PRO que están trabajando juntos por Rafaela también es una buena señal. Así que las candidaturas vendrán después pero que haya tantos nombres del Juntos por el Cambio es muy positivo para todos.



SER ALTERNATIVA

En ese sentido y la posibilidad de que JxC recupere el poder de la Nación el próximo año, pero también como opción para desplazar al peronismo de la Casa Gris, el senador Naidenoff analizó: “los amigos de Rafaela tienen un enorme desafío a nivel local. No hay democracia sin alternancia, no es solo ir a votar. Santa Fe también tiene que ponerse de pie y hay que arrancar con la visión que desde acá se tiene del sector productivo, de la industria metal-mecánica. Para eso ustedes son importantes y por eso venimos acá, como presidente de bloque de Senadores de la UCR, para acompañar a los dirigentes locales, como lo estamos haciendo en cada distrito de la Argentina. También a Dionisio y Carolina porque para nosotros representan la oxigenación para la Provincia que puede aportar Juntos por el Cambio”

“Juntos por el Cambio -continuó el formoseño- no es un club de personas, es una coalición, una herramienta que no tiene que ser electoral sino de alternativa de poder y tenemos la obligación de transmitir criterios de responsabilidad política a la sociedad argentina en un momento complejo. Construir un gran programa, que tenga visos de una salida para terminar con el desencanto. Entonces, estamos en dejar de lado los egos personales, las vanidades, las competencias internas porque la sociedad está en otra cosa. Con plena convicción queremos transmitir tranquilidad porque hay una fuerza política que trabaja día a día aprendiendo de los errores del pasado para gobernar y recuperar la esperanza que se ha perdido en la Argentina”



MILEI HACE LA SUYA

¿Ven la posibilidad de sumar a Javier Milei en este armado para el 2023? fue la pregunta que siguió y sin dudar, Naidenoff no fue muy optimista. “La foto del momento es que Milei ha decidido auto excluirse de cualquier acuerdo con Juntos por el Cambio. Lo dice a través de los medios, el construye desde un extremo, con un pensamiento muy crítico y ha decidido construir a partir de la diferenciación. Nosotros desde Juntos por el Cambio tenemos que definir un programa porque también tenemos matices. Una coalición no es de iguales se da en el marco de la diversidad. Entonces el programa es lo que nos va a marcar la cancha hacia donde tenemos que ir como país y de ahí en más dependerá de Milei y de otros actores si coinciden o no con este punto de partida de JxC, lo primero es la previsibilidad. La respuesta no la tiene que dar JxC sino Milei porque en esta Argentina muy dividida él se siente muy cómodo en un extremo para consolidar su capital político. Es legítimo, pero creo que la salida de Argentina va por otro lado”.



JUZGADOS VACANTES

La situación del Concejo de la Magistratura, la Ley que se discute en el Congreso y la alarmante cantidad de juzgados federales sin magistrados a cargo, sobre todo en nuestra provincia fue otra de las inquietudes transmitidas a los Senadores

Para Scarpin “más allá de la aprobación o no de la Ley del Concejo de la Magistratura lo que tenemos que buscar entre todos es que realmente se cumplan los plazos cuando hay que designar un juez. Con un Concejo de la Magistratura con otra conformación o como sea. En Santa Fe hay cargos vacantes desde hace 7 años (dos ya lleva el de Rafaela). El Concejo de la Magistratura no viene funcionando como realmente tiene que hacerlo”. En tanto que Losada dio datos preocupantes al afirmar que “el 30 % de los juzgados federales en la provincia están vacantes. Hay jueces que se quieren jubilar y no se les permite porque sino habría menos magistrados todavía en una provincia que está tan afectada con el narcotráfico como la nuestra.

En tanto que Naidenoff apuntó contra el Gobierno nacional. “Vamos a presentar un proyecto para pedirle al Ejecutivo que envíe los pliegos que tiene retenidos y hace dos años que no los manda al Senado. ¿Para qué los tiene retenido con el problema que tenemos? Las otras provincias están preocupadas por lo que pasa en Santa Fe porque también les puede pasar. Lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Jueces Federales de la Nación que le ha escrito al Presidente”, adelantó.



“DE LO PEOR”

El desolador panorama de la justicia federal en Santa Fe, una de las patas para luchar contra el narcotráfico, llevó inevitablemente a la situación que padece la provincia en materia delictiva y criminal y la Senadora, sin rodeos, disparó con munición gruesa contra el Gobierno: “a gestión del gobierno de Perotti en materia de seguridad ha sido pésima, no sé si hubo algo peor. Alguien que llega diciendo que va a traer orden y paz a la Provincia y lo que ha hecho es todo lo contrario y no hace absolutamente nada contra un narcotráfico que creció y se expandió por toda la provincia y golpea hasta en las ciudades más chicas, cuando antes era algo de las grandes ciudad, pero el Gobernador no ha hecho absolutamente nada. Quiso hacer licitaciones para equipar a la policía y terminaron desiertas por una gran sospecha de corrupción porque eran trajes a medida para determinadas empresas. Tiene esos 90 mil millones de pesos guardados, que ya deben ser más de 100 mil, pero no equipo a la policía, no la entrenó, no tienen móviles y hasta les falta nafta, se habló en su momento. Entonces, en materia de seguridad este gobernador es de lo peor que ha hecho en su gestión y sobre todo porque fue su principal promesa a los santafesinos”.

A pesar de tener el mismo color político que el gobierno nacional no se ha visto una estrategia de seguridad conjunta, le acotaron y la ex periodista cargó nuevamente con todo: “ni conjunta, ni solo ni de ningún tipo. De hecho, cuando Aníbal Fernández (ministro de Seguridad de la Nación) dijo que iba a mandar fuerzas federales, ¿qué mandó?. Hablaban de 600 gendarmes, pero esa cantidad para toda la provincia y en tres turnos es una carga. Me los encontré en la calle y me dijeron que no les enviaban ni los viáticos, que se estaban pagando de su bolsillo la comida. Siendo del mismo partido, el gobernador tendría que haberse puesto más firme, pero no tuvo eso ni la decisión política para hacer algo por nuestra provincia. A fin de año, la Legislatura provincial votó la emergencia en seguridad, 3.000 millones y todavía no se generaron las imputaciones necesarias. Realmente, en seguridad ha sido un desastre”.

Scarpin tampoco se guardó nada y con tono muy crítico dijo que “cuando se tiene un problema de la magnitud que alcanza el narcotráfico en esta provincia, un Gobernador que tiene 6 meses antes de asumir, por lo menos, debería, si prometió paz y orden, planificar. Cuando se tiene que abordar el problema de la seguridad no lo puede hacer solo desde la policía y el servicio de justicia, lo tiene que mirar de manera integral. De donde nace el problema del narcotráfico, de donde nace el problema de inseguridad de nuestra provincia. Hay que atar los cabos: educación, inclusión social, pero acá no se ve nada. De hecho la única reunión que pudimos tener con el Gobernador después del pedido que le hicimos, pero no la concedió, y llamó a todos lo legisladores, y Carolina le preguntó cuál fue la ejecución del presupuesto y respondió que fue diciembre del año pasado y el ministro dijo claramente: ‘ejecutamos el 50 % del presupuesto en seguridad’ en doce meses. Es decir, del total que tenía sólo gastó la mitad y eso demuestra que no hay una planificación. Y este año sigue de la misma manera. No cambió absolutamente nada.



FALTA DE GASOIL

“No hay dudas que Santa Fe tiene la llave, por lo menos, para mitigar la falta de gasoil con las fábricas de biodiesel que tiene nuestra provincia, que son muchas y las pequeñas y medianas están trabajando a la mitad de su capacidad por todos los problemas de política energética que está teniendo nuestro país. Ahí hay una llave inmediata y está en el secretario de Energía (Darío Martínez) autorizar un mayor corte y autorizar que una cooperativa y una empresa de transporte o de colectivos puedan comprar biodiesel. Esto tiene que hacerlo inmediatamente. Lo que hace falta es modificar la Ley de biocombustibles, pero no solo para esta urgencia porque fue hecha por las provincias petroleras, y desacertadamente, porque va en contra de los intereses de Santa Fe, los legisladores de nuestra provincia la apoyaron”, indicó el ex intendente de Avellaneda.



¿Y LOSADA?

La Opinión le recordó a la Senadora que Pablo Javkin (intendente de Rosario) ya confirmó su intención meterse en la carrera por la Gobernación, el diputado Maximiliano Pullaro ya está lanzado y Miguel del Sel empieza a recorrer la provincia para sondear la posibilidad de anotarse para llegar a la Casa Gris y pregunto: ¿Y Losada?, y muy segura la legisladora respondió: “Losada Senadora nacional y trabajando mucho desde el Congreso y obviamente que pensando lo mejor para el país y para la Provincia así que ya veremos desde donde toca empujar, pero yo lo pienso como algo colectivo y desde donde pueda servir más ahí estaré”, aunque en el ambiente quedó flotando la sensación que no se debe descartar su postulación.