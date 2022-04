Las expectativas de inflación

En la Argentina, está claro que la inflación está ingobernable para quien sea ministro de Economía o Presidente. Pero la estampida que se advierte en los precios desde hace semanas enciende un nuevo nivel de alarmas porque las remarcaciones ya no responden a una motivación de mejorar la rentabilidad sino de no perder dinero cuando llegue la próxima lista de los proveedores, en especial de productos alimenticios. La dispersión de precios es tal que se pierden las referencias y aquellos argentinos que vivieron -y padecieron- las hiper de la década del 80 comienzan a relacionar lo que sucede en la actualidad con aquellos recuerdos. De ninguna manera es igual, pero la frustración que tienen las amas de casa o quien va al supermercado es similar porque la plata se va tan rápido de la billetera que asombra. Y asusta.

Hay sociólogos que advierten sobre un nuevo fenómeno. Se trata de los trabajadores que no pueden cubrir sus gastos del mes con el salario, como antes. Y no saben qué hacer, más allá del recurso, temible por cierto, de endeudarse con la tarjeta de crédito. Porque no están acostumbrados a requerir la asistencia del Estado o de organizaciones sociales para cubrir sus necesidades alimentarias. Están desesperados ante ese nuevo escenario, que definitivamente no es su zona de confort. En cambio, aquellos beneficiarios de planes sociales o trabajadores informales que están habituados a que el dinero del que disponen no les alcanza, conocen el caminito que deben seguir para llegar hasta una copa de leche o comedor comunitario o la oficina de asistencia social de un municipio.

Y si al clima de economía revuelta se le adiciona una atmósfera enrarecida en el ecosistema político, con el diálogo cortado entre el Presidente y la Vicepresidenta, el panorama no es nada alentador por más que se exhiban ocasionales indicadores favorables de sectores productivos. Brotes verdes que ni remotamente pueden considerarse como señales positivas de una futura cosecha récord.

Y si a nuestra economía gris y a nuestra política negra le sumamos una coyuntura internacional que está patas para arriba por los ecos de la pandemia de Covid y en especial por la guerra iniciada con la invasión del ruso Putin a Ucrania, Argentina está en una encrucijada. Salir de ese laberinto requiere unidad de las distintas tribus políticas, pero ninguna de ellas está interesada en diálogos ni consensos. Todos saben que nadie se salva solo, pero desafía la sentencia de moda con la convicción de que al menos ellos, como dirigentes políticos (o casta), sí tienen la supervivencia garantizada.

Por tanto, las perspectivas no son inspiradoras, sino más bien aterradoras. Con respecto a la evolución de los precios, las

expectativas de inflación de los agentes económicos se dispararon en marzo y treparon a 59,2% para 2022, 4,2 puntos por encima de las expresadas en febrero. Los datos surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central, con datos recogidos durante los últimos días del mes pasado.

Según el promedio de los encuestados la inflación de marzo se ubicó en 5,5% y esperan para abril una variación de 4,3%. Para los meses de mayo y junio la estimaron en 3,8%, para luego estabilizarse en ese rango. El alto nivel inflacionario desató un duro enfrentamiento dentro del gobierno entre el ministro de Economía, Martín Guzmán y el secretario de Comercio, Roberto Feletti.

La incógnita sobre la variación de precios se develará el miércoles cuando el INDEC informe los resultados de su medición. Dentro del REM, las diez consultoras de mejores resultados esperan una inflación más alta: 60,9% para 2022. La inflación núcleo sigue el mismo sendero con una previsión de 60% para el corriente año, luego de que para marzo la ubicaron en 5,2%.

Nada para celebrar.