Por Baby Etchecopar*



Hace muchos años trabajando en Rosario se hablaba de la implosión de las villas periféricas hacia el centro, haciéndose cargo del poder político , hoy lo vemos con una delincuencia imparable en la que no se encuentra forma de soportar la embestida del narcotráfico y del delito que ensucia y pone en jaque al gobierno y a la democracia.

Creer que los piqueteros y los líderes piqueteros son un problema de la pobreza y de la falta de criterio político para manejarla, a mi entender es una nimiedad, es más, creo que el árbol no nos deja ver el bosque y con la licencia que me da la libertad de pensamiento y el seguimiento histórico de los acontecimientos, creo que va mucho más allá, que no es casual el traslado de las villas circundando la capital, tomando campos en la provincia al igual que los pseudos Mapuches en el sur y en cantidad de puntos que si usted se dedica a investigar encontrará una coherencia de conducta que nos pueden hacer pensar en un ejercicio de implosión revolucionaria imparable.

Le explico, pero piense que es solo una idea de un trasnochado observador de Latinoamérica, porque no pensar que un sector de la política, que ya nos pre anunció ir por todo, tiene como plan a largo plazo, la utilización de un ejército de necesitados, que ellos mismos lo llevaron a ese estado para que en un momento determinado, y cuando las papas queman, hacerlos implosionar apoderándose absolutamente de todo lo que a usted le pertenece. Recuerde que Carlos Marx promulgaba “La propiedad no existe “. Y siento que los actos políticos de algún sector son manejados más por grupos de tareas como los colectivos de Maduro que la voluntad de la gente de pelear por su pobreza y dignificarse.

Creo también que pensar en los movimientos piqueteros y sus líderes con movimientos estratégicos finamente calculado, cronometrados y controlados son una queja al gobierno.

Es infantil. Creo que el tiempo que se pierde en discusiones bizantinas que nos llevan a una perdida de tiempo que en pocos meses será tardísimo para salvar lo que queda de la República.

Démonos cuenta que acá no se discute el hambre, se discute el “VAMOS POR TODO “



(*) Baby Etchecopar es periodista, conductor de Radio Rivadavia y A24.