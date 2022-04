Más de 103 mil rafaelinos han completado el esquema

Tal como es habitual en cada fin de semana, este domingo la Dirección Regional de Salud dio a conocer el reporte de vacunación contra el coronavirus correspondiente a la última semana. En dicho informe, se especifica en en los últimos 7 días se colocaron en la región, que comprende los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, otras 3.402 dosis, para un total, desde diciembre del 2020, de 692.877. De ese total, 272.624 se colocaron en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré" de nuestra ciudad, otras 70.819 en el Hospital "Almícar Gorosito" de Sunchales y otras 41.541 vacunas en el Hospital "Don Julio César Villanueva" de la ciudad de San Cristóbal.

En cuanto a los pacientes vacunados oriundos de Rafaela, 111.514 ciudadanos cuenta con una dosis, 103.639 con ambas vacunas y 63.809 rafaelinos han recibido la dosis adicional o refuerzo.

Según datos oficiales del INDEC, las proyecciones del último censo proyectan una población estimada de 109.790 habitantes en nuestra ciudad. Por lo tanto, podemos decir que el 94,40% de la población rafaelina cuenta con esquemas completos. Además, podemos mencionar que los menores vacunados entre 3 y 11 años que se les colocó la primera dosis en nuestro medio son un total 16.937 niños, los cuales representan un 88,22% de los menores adscritos a la red de salud pública de Rafaela, ya que en la misma figuran 19.198 niños de 3 y 11 años referenciados a los diferentes establecimientos públicos.

Por último, en relación al tipo de vacuna, la Sinopharm continúa siendo la más utilizada con 202.898 aplicaciones, seguida por la AstraZeneca con 177.570, en tercer lugar se ubica la Pfizer con 122.760 y posteriormente le siguen la Sputnik con 118.992, la Moderna con 65.790, la Covishield con 4.032 y en último lugar se encuentra la Cansino con 865.



HAY 6 ACTIVOS

EN LA CIUDAD

Mientras tanto, el sábado la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud dio a conocer el reporte semanal de Covid-19. En este sentido, son 6 los casos que se encuentran activos en Rafaela hasta el día de la fecha y 21 las personas que están llevando a cabo el aislamiento obligatorio, recordando que son 24.839 los infectados en la ciudad desde el inicio de la pandemia. En tanto, los recuperados treparon a 24.489 y los decesos continúan siendo 344. Además, no se informaron internaciones de pacientes Covid-19 positivos en el hospital local.



UNA SOLA MUERTE

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que se registraron 453 nuevos contagios de coronavirus Covid-19 y una sola víctima fatal en las últimas 24 horas en Argentina. La única muerte se reportó en la provincia de Jujuy. La última vez que reportaron un muerto por coronavirus en el país fue el 30 de marzo de 2020, cuando hacía 10 días que había comenzado el confinamiento por la pandemia en el país. Desde entonces, pasaron 741 días. En tanto, hay que remontarse al 17 de octubre de 2021 para hallar una cifra similar de contagios de coronavirus cercana a la actual. Por ese entonces, hubo 400 infectados. Con estos datos, el total de casos desde el comienzo de la pandemia se elevó a 9.052.536, mientras que las víctimas fatales suman 128.198. En esta última jornada se realizaron 10.210 testeos, por lo que la tasa de positividad registrada es del 4.43%. Este porcentaje se ubica por debajo del 10% que recomienda la OMS para considerar que la pandemia está controlada.

Los tres distritos donde más casos de coronavirus se detectaron son Buenos Aires, con 121; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 160; y Misiones, 106. El resto de los positivos de Covid-19 fueron identificados en Catamarca, 1; Chaco, 1; Chubut, 1; Corrientes, 1; Córdoba, 15; Entre Ríos, 1; Formosa, 5; La Pampa, 4; Mendoza, 3; ; Neuquén, 8; Río Negro, 2; Salta, 1; San Luis, 13; Santa Cruz, 1; Santa Fe, 5; y Tucumán, 4.



VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

Por su parte, tras la llegada de los primeros lotes de vacunas antigripales a la provincia que se destinaron a los trabajadores de la salud y luego la llegada de vacunas pediátricas, en la semana llegó un nuevo lotes proveniente de Nación para continuar con el cronograma de vacunación que está destina a la población de los geriátricos de la provincia de Santa Fe que comenzarán a colocarse este martes. En total son 850.000 los santafesinos que podrán acceder a la vacunación. Por otro lado desde el Ministerio de Salud provincial recordaron la colocación para la población objetivo se realiza en efectores públicos y no se debe sacar turnos. Los vacunatorios privados tienen su modalidad. Además remarcaron que no hay plazos de separación entre las vacunas antigripales y Covid, incluso se pueden colocar el mismo día.